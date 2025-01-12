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В Одесі відключили водопостачання — коли чекати воду

12 січня 2025 11:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі обмежили водопостачання: адреси та час відновлення
У крані немає води. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 12 січня, значна частина одеситів залишилися без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це у неділю, 12 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі:

  • вул. Максима Чайки
  • вул. Радужна
  • вул. Литовська
  • вул. Акордна 
  • вул. Владислава Домбровського
  • вул. Василя Стуса 
  • Район Слобідка (частково) 
  • вул. Таїрова
  • вул. Яблунева 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі енергетики проводять ремонтні роботи на електромережах, тому в деяких одеситів світла не буде до вечора. Також ми писали, що на Одещині врятували собаку, який впав у триметрову яму

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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