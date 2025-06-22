Отключение воды в Одессе 22 июня: адреса

Люди в очереди к бювету за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июня, в Одессе ограничили водоснабжение из-за аварийных и плановых ремонтов. Воду горожанам планируют восстановить к вечеру.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса, где проводятся работы:

ул. Фонтанская дорога

Военный спуск

переулок Футуристов

ул. Преображенская

ул. Нефтяников

ул. Проценко

ул. Сергея Ядова

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман. Из-за жары и высокой солености он постепенно приобретает ярко-красный цвет. Также мы сообщали, на каких пляжах в Одессе безопасно купаться.