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Главная Одесса В Одессе отключили воду — адреса, где не будет водоснабжения

В Одессе отключили воду — адреса, где не будет водоснабжения

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Дата публикации 22 июня 2025 12:59
Отключение воды в Одессе 22 июня: адреса
Люди в очереди к бювету за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Где нет воды в Одессе Телефон для справок (круглосуточно) Где набрать воды в Одессе

Сегодня, 22 июня, в Одессе ограничили водоснабжение из-за аварийных и плановых ремонтов. Воду горожанам планируют восстановить к вечеру.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

  • ул. Фонтанская дорога
  • Военный спуск
  • переулок Футуристов
  • ул. Преображенская
  • ул. Нефтяников
  • ул. Проценко
  • ул. Сергея Ядова

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман. Из-за жары и высокой солености он постепенно приобретает ярко-красный цвет. Также мы сообщали, на каких пляжах в Одессе безопасно купаться.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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