В Одессе отключили воду почти на целый день — где именно

Мужчина проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 мая, у некоторых одесситов, проживающих в Пересыпском районе, не будет воды до вечера из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Ак. Заболотного 56/2,56/3;

ул. Атамана Чепиги — все дома

ул. Жевахова — все дома

ул. Локомотивная — все дома

переулок Штабной — все дома

ул. Ямчицкого — все дома

бульвар Итальянский — все дома

ул. Мариинская — все дома

ул. Канатная — все дома

переулок Орликова — все дома

ул. Пироговская — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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Напомним, сегодня, 1 мая, некоторые одесситы, подключенные к центральной и южной энергораспределяющим сетям, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Полный список адресов можно посмотреть здесь.

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