В Одесі відключили воду майже на цілий день — де саме
Сьогодні, 1 травня, у деяких одеситів, що мешкають у Пересипському районі, не буде води до вечора через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 22:00, час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Ак. Заболотного 56/2,56/3;
- вул. Отамана Чепіги — усі будинки
- вул. Жевахова — усі будинки
- вул. Локомотивна — усі будинки
- пров. Штабний — усі будинки
- вул. Ямчицького — усі будинки
- бульвар Італійський — усі будинки
- вул. Маріїнська — усі будинки
- вул. Канатна — усі будинки
- пров. Орлікова — усі будинки
- вул. Пироговська — усі будинки
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Повний список адрес можна подивитись тут.
Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.
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