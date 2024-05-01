В Одесі відключили воду майже на цілий день — де саме

Чоловік перевіряє воду у крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 травня, у деяких одеситів, що мешкають у Пересипському районі, не буде води до вечора через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 22:00, час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Ак. Заболотного 56/2,56/3;

вул. Отамана Чепіги — усі будинки

вул. Жевахова — усі будинки

вул. Локомотивна — усі будинки

пров. Штабний — усі будинки

вул. Ямчицького — усі будинки

бульвар Італійський — усі будинки

вул. Маріїнська — усі будинки

вул. Канатна — усі будинки

пров. Орлікова — усі будинки

вул. Пироговська — усі будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Повний список адрес можна подивитись тут.

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.