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В Одесі відключили воду майже на цілий день — де саме

1 травня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі відключили воду майже на цілий день — де саме
Чоловік перевіряє воду у крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 1 травня, у деяких одеситів, що мешкають у Пересипському районі, не буде води до вечора через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 22:00, час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Ак. Заболотного 56/2,56/3;
  • вул. Отамана Чепіги — усі будинки
  • вул. Жевахова — усі будинки
  • вул. Локомотивна — усі будинки
  • пров. Штабний — усі будинки
  • вул. Ямчицького — усі будинки
  • бульвар Італійський — усі будинки
  • вул. Маріїнська — усі будинки
  • вул. Канатна — усі будинки
  • пров. Орлікова — усі будинки
  • вул. Пироговська — усі будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Повний список адрес можна подивитись тут.

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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