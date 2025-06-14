Новая педиатрическая амбулатория в Одессе - где появится (фото)

Ремонт в педиатрической амбулатории. Фото: ОГС

В центре Одессы появится еще одна локация для медицинской помощи детям. На Спиридоновской улице продолжается ремонт нового помещения для педиатрической амбулатории.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Педиатрическая амбулатория в Одессе

Известно, что новая педиатрическая амбулатория станет частью консультативно-диагностического центра им. академика Резника. Сейчас, по информации мэрии, в помещении ведутся ремонтные работы: устанавливают внутренние перегородки, обновляют коммуникации, продолжается отделка. После завершения обустройства здесь начнут прием педиатры.

Коридор в помещении педиатрической амбулатории. Фото: ОГС

Кабинет в педиатрической амбулатории. Фото: ОГС

Ремонт в помещении педиатрической амбулатории. Фото: ОГС

В горсовете отмечают, что новая амбулатория сделает медицинскую помощь детям Приморского района более удобной и доступной.

Утепление фасада помещения педиатрической амбулатории. Фото: ОГС

Напомним, одна из городских больниц Одессы получила новый рентгендиагностический комплекс IMAX, приобретенный за счет бюджета громады. Также мы писали, что в Одессе планируют построить современную детскую больницу при поддержке Италии.