Новая педиатрическая амбулатория в Одессе - где появится (фото)

В Одессе откроют новую педиатрическую амбулаторию — где именно
В центре Одессы появится еще одна локация для медицинской помощи детям. На Спиридоновской улице продолжается ремонт нового помещения для педиатрической амбулатории.
Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Одесском городском совете.
Педиатрическая амбулатория в Одессе
Известно, что новая педиатрическая амбулатория станет частью консультативно-диагностического центра им. академика Резника. Сейчас, по информации мэрии, в помещении ведутся ремонтные работы: устанавливают внутренние перегородки, обновляют коммуникации, продолжается отделка. После завершения обустройства здесь начнут прием педиатры.
В горсовете отмечают, что новая амбулатория сделает медицинскую помощь детям Приморского района более удобной и доступной.
Напомним, одна из городских больниц Одессы получила новый рентгендиагностический комплекс IMAX, приобретенный за счет бюджета громады. Также мы писали, что в Одессе планируют построить современную детскую больницу при поддержке Италии.
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