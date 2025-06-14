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Главная Одесса В Одессе откроют новую педиатрическую амбулаторию — где именно

В Одессе откроют новую педиатрическую амбулаторию — где именно

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Дата публикации 14 июня 2025 13:24
Новая педиатрическая амбулатория в Одессе - где появится (фото)
Ремонт в педиатрической амбулатории. Фото: ОГС
Ключові моменти Педиатрическая амбулатория в Одессе

В центре Одессы появится еще одна локация для медицинской помощи детям. На Спиридоновской улице продолжается ремонт нового помещения для педиатрической амбулатории.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Педиатрическая амбулатория в Одессе

Известно, что новая педиатрическая амбулатория станет частью консультативно-диагностического центра им. академика Резника. Сейчас, по информации мэрии, в помещении ведутся ремонтные работы: устанавливают внутренние перегородки, обновляют коммуникации, продолжается отделка. После завершения обустройства здесь начнут прием педиатры.

В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 2
Коридор в помещении педиатрической амбулатории. Фото: ОГС
В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 3
Кабинет в педиатрической амбулатории. Фото: ОГС
В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 4
Ремонт в помещении педиатрической амбулатории. Фото: ОГС

В горсовете отмечают, что новая амбулатория сделает медицинскую помощь детям Приморского района более удобной и доступной.

В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 5
Утепление фасада помещения педиатрической амбулатории. Фото: ОГС

Напомним, одна из городских больниц Одессы получила новый рентгендиагностический комплекс IMAX, приобретенный за счет бюджета громады. Также мы писали, что в Одессе планируют построить современную детскую больницу при поддержке Италии.

Одесса Одесская область медицина Новости Одессы педиатр больница
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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