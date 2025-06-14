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В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме

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Дата публікації: 14 червня 2025 13:24
Нова педіатрична амбулаторія в Одесі — де з'явиться (фото)
Ремонт в педіатричній амбулаторії. Фото: ОМР
Ключові моменти Педіатрична амбулаторія в Одесі

У центрі Одеси з’явиться ще одна локація для медичної допомоги дітям. На Спиридонівській вулиці триває ремонт нового приміщення для педіатричної амбулаторії.

Про це у суботу, 14 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Допис міськради. Фото: скриншот

Педіатрична амбулаторія в Одесі

Відомо, що нова педіатрична амбулаторія стане частиною консультативно-діагностичного центру ім. академіка Резніка. Наразі, за інформацією мерії, в приміщенні ведуться ремонтні роботи: встановлюють внутрішні перегородки, оновлюють комунікації, триває оздоблення. Після завершення облаштування тут почнуть прийом педіатри.

В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 2
Коридор в приміщенні педіатричної амбулаторії. Фото: ОМР
В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 3
Кабінет в педіатричні амбулаторії. Фото: ОМР
В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 4
Ремонт в приміщенні педіатричної амбулаторії. Фото: ОМР

У міськраді зазначають, що нова амбулаторія зробить медичну допомогу дітям Приморського району зручнішою та доступнішою.

В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме - фото 5
Утеплення фасаду приміщення педіатричної амбулаторії. Фото: ОМР

Нагадаємо, одна з міських лікарень Одеси отримала новий рентгендіагностичний комплекс IMAX, придбаний коштом бюджету громади. Також ми писали, що в Одесі планують збудувати сучасну дитячу лікарню за підтримки Італії. 

Одеса Одеська область медицина Новини Одеси педіатр лікарня
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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