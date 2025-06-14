Нова педіатрична амбулаторія в Одесі — де з'явиться (фото)

В Одесі відкриють нову педіатричну амбулаторію — де саме
У центрі Одеси з’явиться ще одна локація для медичної допомоги дітям. На Спиридонівській вулиці триває ремонт нового приміщення для педіатричної амбулаторії.
Про це у суботу, 14 червня, повідомили в Одеській міській раді.
Педіатрична амбулаторія в Одесі
Відомо, що нова педіатрична амбулаторія стане частиною консультативно-діагностичного центру ім. академіка Резніка. Наразі, за інформацією мерії, в приміщенні ведуться ремонтні роботи: встановлюють внутрішні перегородки, оновлюють комунікації, триває оздоблення. Після завершення облаштування тут почнуть прийом педіатри.
У міськраді зазначають, що нова амбулаторія зробить медичну допомогу дітям Приморського району зручнішою та доступнішою.
Нагадаємо, одна з міських лікарень Одеси отримала новий рентгендіагностичний комплекс IMAX, придбаний коштом бюджету громади. Також ми писали, що в Одесі планують збудувати сучасну дитячу лікарню за підтримки Італії.
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