Нова педіатрична амбулаторія в Одесі — де з'явиться (фото)

Ремонт в педіатричній амбулаторії. Фото: ОМР

У центрі Одеси з’явиться ще одна локація для медичної допомоги дітям. На Спиридонівській вулиці триває ремонт нового приміщення для педіатричної амбулаторії.

Про це у суботу, 14 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Педіатрична амбулаторія в Одесі

Відомо, що нова педіатрична амбулаторія стане частиною консультативно-діагностичного центру ім. академіка Резніка. Наразі, за інформацією мерії, в приміщенні ведуться ремонтні роботи: встановлюють внутрішні перегородки, оновлюють комунікації, триває оздоблення. Після завершення облаштування тут почнуть прийом педіатри.

Коридор в приміщенні педіатричної амбулаторії. Фото: ОМР

Кабінет в педіатричні амбулаторії. Фото: ОМР

Ремонт в приміщенні педіатричної амбулаторії. Фото: ОМР

У міськраді зазначають, що нова амбулаторія зробить медичну допомогу дітям Приморського району зручнішою та доступнішою.

Утеплення фасаду приміщення педіатричної амбулаторії. Фото: ОМР

Нагадаємо, одна з міських лікарень Одеси отримала новий рентгендіагностичний комплекс IMAX, придбаний коштом бюджету громади. Також ми писали, що в Одесі планують збудувати сучасну дитячу лікарню за підтримки Італії.