В Одессе открыли места для освящения воды на Крещение — где именно
Завтра, 6 января, в Украине по обновленному церковному календарю будут праздновать Крещение. Священнослужители рассказали одесситам, где именно будут освящать воду.
Об этом сообщил секретарь Одесской епархии Православной церкви Украины Теодор Оробец.
По его словам, освящать воду 6 января в 8:00 на пляже "Два шара", это решение согласовано с органами местного самоуправления. Кроме того, пройти освящение можно также и в любой церкви ПЦУ.
Мест для купания в Одессе не будет
В то же время в ГСЧС отмечают, что официальных мест для погружения в Одессе и области не открывали.
Напомним, в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.
Также мы писали, что завтра, 6 января, в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 17 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому рекомендуем избежать прогулок на побережье.
Добавим, жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.
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