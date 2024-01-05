В Одессе открыли места для освящения воды на Крещение — где именно

Священник погрузил крест в воду. Фото: УНИАН

Завтра, 6 января, в Украине по обновленному церковному календарю будут праздновать Крещение. Священнослужители рассказали одесситам, где именно будут освящать воду.

Об этом сообщил секретарь Одесской епархии Православной церкви Украины Теодор Оробец.

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По его словам, освящать воду 6 января в 8:00 на пляже "Два шара", это решение согласовано с органами местного самоуправления. Кроме того, пройти освящение можно также и в любой церкви ПЦУ.

Мест для купания в Одессе не будет

В то же время в ГСЧС отмечают, что официальных мест для погружения в Одессе и области не открывали.

Напомним, в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.

Также мы писали, что завтра, 6 января, в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 17 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому рекомендуем избежать прогулок на побережье.

Добавим, жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.