В Одесі відкрили місця для освячення води на Водохреще — де саме

Священник занурив хрест у воду. Фото: УНІАН

Завтра, 6 січня, в Україні за оновленим церковним календарем святкуватимуть Водохреще. Священнослужителі розповіли одеситам, де саме будуть освячувати воду.

Про це повідомив Секретар Одеської єпархії Православної церкви України Теодор Оробець.

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За його словами, освячуватимуть воду 6 січня о 8:00 на пляжі "Два кулі", це рішення погоджено з органами місцевого самоврядування. Крім того, пройти освячення можна також й у будь-якій церкві ПЦУ.

Місць для купання в Одесі не буде

Водночас у ДСНС наголошують, що офіційних місць для занурення цього річ в Одесі та області не відкривали.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри надзвичайно теплу погоду, надзвичайники нагадують одеситам про правила поведінки на водоймі взимку.

Також ми писали, що завтра, 6 січня, в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 17 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.

Додамо, жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян.