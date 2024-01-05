В Одесі відкрили місця для освячення води на Водохреще — де саме
Завтра, 6 січня, в Україні за оновленим церковним календарем святкуватимуть Водохреще. Священнослужителі розповіли одеситам, де саме будуть освячувати воду.
Про це повідомив Секретар Одеської єпархії Православної церкви України Теодор Оробець.
За його словами, освячуватимуть воду 6 січня о 8:00 на пляжі "Два кулі", це рішення погоджено з органами місцевого самоврядування. Крім того, пройти освячення можна також й у будь-якій церкві ПЦУ.
Місць для купання в Одесі не буде
Водночас у ДСНС наголошують, що офіційних місць для занурення цього річ в Одесі та області не відкривали.
Нагадаємо, цьогоріч в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри надзвичайно теплу погоду, надзвичайники нагадують одеситам про правила поведінки на водоймі взимку.
Також ми писали, що завтра, 6 січня, в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 17 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.
Додамо, жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян.
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