В Одессе открыли восьмой стенд памяти воинов

Стенд памяти погибших воинов открыли в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе появился восьмой стенд с портретами павших защитников. Здесь увековечили память бойцов 122-й бригады и военных из других уголков Одесской области. Семьи погибших пришли, чтобы вспомнить своих близких и почувствовать поддержку сообщества.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Стенд Героев в Одессе

По словам организаторов, большинство имен на новом стенде принадлежат бойцам 122-й бригады. В то же время там есть портреты военных со всей области и даже из семей переселенцев, которые не имеют возможности почтить погибших в своих общинах.

Женщина возле портретов погибших военных. Фото: Новини.LIVE

Председатель общественной организации "Жить жизнь" Инга Истомина отметила, что этот проект имеет двойное значение — и как мемориал, и как поддержка для семей. Она подчеркнула, что организация постоянно работает с семьями воинов, собирает информацию и помогает создавать место, где можно объединиться в общем горе и взаимоподдержке.

"Сегодня открыли восьмой стенд, чтобы почтить наших героев, поговорить с семьями и поддержать их. Мы занимаемся объединением этих людей, чтобы они не оставались наедине со своим горем, помогаем общаться и поддерживать друг друга", — отметила Истомина.

Люди на церемонии освящения стенда памяти павших защитников. Фото: Новини.LIVE

Она также рассказала, как началась эта традиция. Сначала стенды появились возле храма по инициативе духовенства и Сергея Братчука. Впоследствии, после открытия Аллеи героев в парке Шевченко, организация "Жить жизнь" взяла на себя ответственность наполнять новые стенды именами и фотографиями воинов.

"К сожалению, с каждым разом имен становится больше. Здесь мы чествуем не только одесситов, но и ребят из области и даже тех, чьи родные не могут сделать это в своих общинах. У нас они находят место памяти и поддержку", — добавила она.

Людмила, пришла почтить память павшего боата. Фото: Новини.LIVE

На мероприятии присутствовала и Людмила — сестра погибшего воина. Ее брат погиб в Бахмуте в 2023 году, и отныне его фото украшает стенд. Женщина призналась, что для нее этот день — не только боль, но и ощущение, что память о брате живет.

"Это будет как памятка, что не только родные о нем помнят, а еще помнят другие, помнит и Бог, и церковь, и люди. Таких стендов, как по мне, мало. Надо в каждом районе города сделать эти стены памяти. А власть всегда молчит", — сказала Людмила.

Люди возлагают цветы к стенду. Фото: Новини.LIVE

Люди в храме. Фото: Новини.LIVE

Рядом с семьями погибших были и военные. Они хорошо понимают, что для этих людей важна не только дань уважения, но и простое ощущение поддержки. Обратиться к семьям пришел и начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков.

"Память о тех, кто отдал жизнь за всех нас, за государство, за наше будущее - священна. Я понимаю, что боль утраты нельзя снять словами. Но мы продолжаем выполнять боевые задачи и будем делать все возможное, чтобы их жертва не была напрасной. Герои не умирают!" — сказал он.

Стенд стал еще одним символом единства города и напоминанием, что независимость и свобода всегда имеют высокую цену.

Женщина возле стенда с павшими защитниками. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе в Парке Шевченко установили 82 новых памятных таблички в честь героев, которые погибли, защищая Украину. Также мы писали, что в День Государственного Флага в Одессе появился новый памятный знак в парке Победы.