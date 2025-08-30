Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе открыли новый стенд памяти погибших воинов — фото

В Одессе открыли новый стенд памяти погибших воинов — фото

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 12:45
В Одессе открыли восьмой стенд памяти воинов
Стенд памяти погибших воинов открыли в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе появился восьмой стенд с портретами павших защитников. Здесь увековечили память бойцов 122-й бригады и военных из других уголков Одесской области. Семьи погибших пришли, чтобы вспомнить своих близких и почувствовать поддержку сообщества.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Стенд Героев в Одессе

По словам организаторов, большинство имен на новом стенде принадлежат бойцам 122-й бригады. В то же время там есть портреты военных со всей области и даже из семей переселенцев, которые не имеют возможности почтить погибших в своих общинах.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 1
Женщина возле портретов погибших военных. Фото: Новини.LIVE

Председатель общественной организации "Жить жизнь" Инга Истомина отметила, что этот проект имеет двойное значение — и как мемориал, и как поддержка для семей. Она подчеркнула, что организация постоянно работает с семьями воинов, собирает информацию и помогает создавать место, где можно объединиться в общем горе и взаимоподдержке.

"Сегодня открыли восьмой стенд, чтобы почтить наших героев, поговорить с семьями и поддержать их. Мы занимаемся объединением этих людей, чтобы они не оставались наедине со своим горем, помогаем общаться и поддерживать друг друга", — отметила Истомина.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 2
Люди на церемонии освящения стенда памяти павших защитников. Фото: Новини.LIVE

Она также рассказала, как началась эта традиция. Сначала стенды появились возле храма по инициативе духовенства и Сергея Братчука. Впоследствии, после открытия Аллеи героев в парке Шевченко, организация "Жить жизнь" взяла на себя ответственность наполнять новые стенды именами и фотографиями воинов.

"К сожалению, с каждым разом имен становится больше. Здесь мы чествуем не только одесситов, но и ребят из области и даже тех, чьи родные не могут сделать это в своих общинах. У нас они находят место памяти и поддержку", — добавила она.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 3
Людмила, пришла почтить память павшего боата. Фото: Новини.LIVE

На мероприятии присутствовала и Людмила — сестра погибшего воина. Ее брат погиб в Бахмуте в 2023 году, и отныне его фото украшает стенд. Женщина призналась, что для нее этот день — не только боль, но и ощущение, что память о брате живет.

"Это будет как памятка, что не только родные о нем помнят, а еще помнят другие, помнит и Бог, и церковь, и люди. Таких стендов, как по мне, мало. Надо в каждом районе города сделать эти стены памяти. А власть всегда молчит", — сказала Людмила.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 4
Люди возлагают цветы к стенду. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 5
Люди в храме. Фото: Новини.LIVE

Рядом с семьями погибших были и военные. Они хорошо понимают, что для этих людей важна не только дань уважения, но и простое ощущение поддержки. Обратиться к семьям пришел и начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков.

"Память о тех, кто отдал жизнь за всех нас, за государство, за наше будущее - священна. Я понимаю, что боль утраты нельзя снять словами. Но мы продолжаем выполнять боевые задачи и будем делать все возможное, чтобы их жертва не была напрасной. Герои не умирают!" — сказал он.

Стенд стал еще одним символом единства города и напоминанием, что независимость и свобода всегда имеют высокую цену.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 6
Женщина возле стенда с павшими защитниками. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе в Парке Шевченко установили 82 новых памятных таблички в честь героев, которые погибли, защищая Украину. Также мы писали, что в День Государственного Флага в Одессе появился новый памятный знак в парке Победы.

Одесса мемориал Одесская область военные Новости Одессы День памяти защитников Украины
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации