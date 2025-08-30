В Одесі відкрили восьмий стенд пам’яті воїнів

Стенд пам’яті загиблих воїнів відкрили в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі з’явився восьмий стенд із портретами полеглих захисників. Тут увічнили пам'ять бійців 122-ї бригади та військових з інших куточків Одещини. Родини загиблих прийшли, щоб згадати своїх близьких і відчути підтримку спільноти.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Стенд Героїв в Одесі

За словами організаторів, більшість імен на новому стенді належать бійцям 122-ї бригади. Водночас там є портрети військових з усієї області та навіть із родин переселенців, які не мають можливості вшанувати загиблих у своїх громадах.

Жінка біля портретів загиблих військових. Фото: Новини.LIVE

Голова громадської організації "Жити життя" Інга Істоміна наголосила, що цей проєкт має подвійне значення — і як меморіал, і як підтримка для родин. Вона підкреслила, що організація постійно працює з сім’ями воїнів, збирає інформацію та допомагає створювати місце, де можна об’єднатися в спільному горі та взаємопідтримці.

"Сьогодні відкрили восьмий стенд, щоб вшанувати наших героїв, поговорити з родинами та підтримати їх. Ми займаємося об’єднанням цих людей, аби вони не залишалися наодинці зі своїм горем, допомагаємо спілкуватися й підтримувати одне одного", — зазначила Істоміна.

Люди на церемонії освячення стенду пам'яті полеглих захисників. Фото: Новини.LIVE

Вона також розповіла, як почалася ця традиція. Спершу стенди з’явилися біля храму за ініціативи духовенства та Сергія Братчука. Згодом, після відкриття Алеї героїв у парку Шевченка, організація "Жити життя" взяла на себе відповідальність наповнювати нові стенди іменами та фотографіями воїнів.

"На жаль, з кожним разом імен стає більше. Тут ми вшановуємо не лише одеситів, а й хлопців із області та навіть тих, чиї рідні не можуть зробити це у своїх громадах. У нас вони знаходять місце пам’яті та підтримку", — додала вона.

Людмила прийшла вшанувати пам'ять полеглого брата. Фото: Новини.LIVE

На заході була присутня й Людмила — сестра загиблого воїна. Її брат поліг у Бахмуті у 2023 році, і відтепер його фото теж на стенді. Жінка зізналася, що для неї цей день — не лише біль, а й відчуття, що пам'ять про брата живе.

"Це буде як пам'ятка, що не тільки рідні про нього пам'ятають, а ще пам'ятають інші, пам'ятає і Бог, і церква, і люди. Таких стендів, як на мене, замало. Треба в кожному районі міста зробити ці стіни пам’яті. А влада завжди мовчить", — сказала Людмила.

Люди покладають квіти до стенда. Фото: Новини.LIVE

Люди в храмі. Фото: Новини.LIVE

Поруч із родинами загиблих були й військові. Вони добре розуміють, що для цих людей важлива не лише шана, а й просте відчуття підтримки. Звернутися до родин прийшов і начальник регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Денис Носіков.

"Пам'ять про тих, хто віддав життя за всіх нас, за державу, за наше майбутнє — священна. Я розумію, що біль втрати не можна зняти словами. Але ми продовжуємо виконувати бойові завдання й робитимемо все можливе, аби їхня жертва не була марною. Герої не вмирають!" — сказав він.

Стенд став ще одним символом єдності міста та нагадуванням, що незалежність і свобода завжди мають високу ціну.

Жінка біля стенда з полеглими захисниками. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі у Парку Шевченка встановили 82 нових пам'ятних таблички на честь героїв, які загинули, захищаючи Україну. Також ми писали, що у День Державного Прапора в Одесі з’явився новий пам’ятний знак у парку Перемоги.