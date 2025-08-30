Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 12:45
В Одесі відкрили восьмий стенд пам’яті воїнів
Стенд пам’яті загиблих воїнів відкрили в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі з’явився восьмий стенд із портретами полеглих захисників. Тут увічнили пам'ять бійців 122-ї бригади та військових з інших куточків Одещини. Родини загиблих прийшли, щоб згадати своїх близьких і відчути підтримку спільноти.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Стенд Героїв в Одесі

За словами організаторів, більшість імен на новому стенді належать бійцям 122-ї бригади. Водночас там є портрети військових з усієї області та навіть із родин переселенців, які не мають можливості вшанувати загиблих у своїх громадах.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 1
Жінка біля портретів загиблих військових. Фото: Новини.LIVE

Голова громадської організації "Жити життя" Інга Істоміна наголосила, що цей проєкт має подвійне значення — і як меморіал, і як підтримка для родин. Вона підкреслила, що організація постійно працює з сім’ями воїнів, збирає інформацію та допомагає створювати місце, де можна об’єднатися в спільному горі та взаємопідтримці.

"Сьогодні відкрили восьмий стенд, щоб вшанувати наших героїв, поговорити з родинами та підтримати їх. Ми займаємося об’єднанням цих людей, аби вони не залишалися наодинці зі своїм горем, допомагаємо спілкуватися й підтримувати одне одного", — зазначила Істоміна.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 2
Люди на церемонії освячення стенду пам'яті полеглих захисників. Фото: Новини.LIVE

Вона також розповіла, як почалася ця традиція. Спершу стенди з’явилися біля храму за ініціативи духовенства та Сергія Братчука. Згодом, після відкриття Алеї героїв у парку Шевченка, організація "Жити життя" взяла на себе відповідальність наповнювати нові стенди іменами та фотографіями воїнів.

"На жаль, з кожним разом імен стає більше. Тут ми вшановуємо не лише одеситів, а й хлопців із області та навіть тих, чиї рідні не можуть зробити це у своїх громадах. У нас вони знаходять місце пам’яті та підтримку", — додала вона.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 3
Людмила прийшла вшанувати пам'ять полеглого брата. Фото: Новини.LIVE

На заході була присутня й Людмила — сестра загиблого воїна. Її брат поліг у Бахмуті у 2023 році, і відтепер його фото теж на стенді. Жінка зізналася, що для неї цей день — не лише біль, а й відчуття, що пам'ять про брата живе.

"Це буде як пам'ятка, що не тільки рідні про нього пам'ятають, а ще пам'ятають інші, пам'ятає і Бог, і церква, і люди. Таких стендів, як на мене, замало. Треба в кожному районі міста зробити ці стіни пам’яті. А влада завжди мовчить", — сказала Людмила.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 4
Люди покладають квіти до стенда. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 5
Люди в храмі. Фото: Новини.LIVE

Поруч із родинами загиблих були й військові. Вони добре розуміють, що для цих людей важлива не лише шана, а й просте відчуття підтримки. Звернутися до родин прийшов і начальник регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Денис Носіков. 

"Пам'ять про тих, хто віддав життя за всіх нас, за державу, за наше майбутнє — священна. Я розумію, що біль втрати не можна зняти словами. Але ми продовжуємо виконувати бойові завдання й робитимемо все можливе, аби їхня жертва не була марною. Герої не вмирають!" — сказав він.

Стенд став ще одним символом єдності міста та нагадуванням, що незалежність і свобода завжди мають високу ціну.

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото - фото 6
Жінка біля стенда з полеглими захисниками. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі у Парку Шевченка встановили 82 нових пам'ятних таблички на честь героїв, які загинули, захищаючи Україну. Також ми писали, що у День Державного Прапора в Одесі з’явився новий пам’ятний знак у парку Перемоги.

Одеса меморіал Одеська область військові Новини Одеси День пам'яті захисників України
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації