В Одесі відкрили восьмий стенд пам’яті воїнів

В Одесі відкрили новий стенд пам’яті загиблих воїнів — фото
В Одесі з’явився восьмий стенд із портретами полеглих захисників. Тут увічнили пам'ять бійців 122-ї бригади та військових з інших куточків Одещини. Родини загиблих прийшли, щоб згадати своїх близьких і відчути підтримку спільноти.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Стенд Героїв в Одесі
За словами організаторів, більшість імен на новому стенді належать бійцям 122-ї бригади. Водночас там є портрети військових з усієї області та навіть із родин переселенців, які не мають можливості вшанувати загиблих у своїх громадах.
Голова громадської організації "Жити життя" Інга Істоміна наголосила, що цей проєкт має подвійне значення — і як меморіал, і як підтримка для родин. Вона підкреслила, що організація постійно працює з сім’ями воїнів, збирає інформацію та допомагає створювати місце, де можна об’єднатися в спільному горі та взаємопідтримці.
"Сьогодні відкрили восьмий стенд, щоб вшанувати наших героїв, поговорити з родинами та підтримати їх. Ми займаємося об’єднанням цих людей, аби вони не залишалися наодинці зі своїм горем, допомагаємо спілкуватися й підтримувати одне одного", — зазначила Істоміна.
Вона також розповіла, як почалася ця традиція. Спершу стенди з’явилися біля храму за ініціативи духовенства та Сергія Братчука. Згодом, після відкриття Алеї героїв у парку Шевченка, організація "Жити життя" взяла на себе відповідальність наповнювати нові стенди іменами та фотографіями воїнів.
"На жаль, з кожним разом імен стає більше. Тут ми вшановуємо не лише одеситів, а й хлопців із області та навіть тих, чиї рідні не можуть зробити це у своїх громадах. У нас вони знаходять місце пам’яті та підтримку", — додала вона.
На заході була присутня й Людмила — сестра загиблого воїна. Її брат поліг у Бахмуті у 2023 році, і відтепер його фото теж на стенді. Жінка зізналася, що для неї цей день — не лише біль, а й відчуття, що пам'ять про брата живе.
"Це буде як пам'ятка, що не тільки рідні про нього пам'ятають, а ще пам'ятають інші, пам'ятає і Бог, і церква, і люди. Таких стендів, як на мене, замало. Треба в кожному районі міста зробити ці стіни пам’яті. А влада завжди мовчить", — сказала Людмила.
Поруч із родинами загиблих були й військові. Вони добре розуміють, що для цих людей важлива не лише шана, а й просте відчуття підтримки. Звернутися до родин прийшов і начальник регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Денис Носіков.
"Пам'ять про тих, хто віддав життя за всіх нас, за державу, за наше майбутнє — священна. Я розумію, що біль втрати не можна зняти словами. Але ми продовжуємо виконувати бойові завдання й робитимемо все можливе, аби їхня жертва не була марною. Герої не вмирають!" — сказав він.
Стенд став ще одним символом єдності міста та нагадуванням, що незалежність і свобода завжди мають високу ціну.
Нагадаємо, в Одесі у Парку Шевченка встановили 82 нових пам'ятних таблички на честь героїв, які загинули, захищаючи Україну. Також ми писали, що у День Державного Прапора в Одесі з’явився новий пам’ятний знак у парку Перемоги.
