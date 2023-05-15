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В Одессе возобновили международный культурный центр

15 мая 2023 15:12
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе возобновили международный культурный центр
Международный культурный центр. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Команда одесских единомышленников, совместно с мэрией, восстановили международный культурный центр Union, работавший в городе в начале XX века. Открыть его планируют уже на этой неделе.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

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Union — международный культурный центр, объединяющий музей, галереи, конференц-залы, лекторий, экспо-пространство и ивент-холл. Цель центра — познание разнообразия культур и закрепление взаимодействия между людьми для единения и поддержания мира.

"Когда я впервые увидел это здание, я не верил в то, что его можно оперативно восстановить. Сегодня Одесса на переломном историческом этапе, мы не можем жить так, как раньше, а должны развивать город и думать о будущем. На помощь пришло ЮНЕСКО и здесь выяснилось, что это здание построили бизнесмены 121 год назад, нам удалось восстановить подлинность этого здания и сегодня уже провели переговоры с Forbs, чтобы в будущем именно в этом центре проводить мероприятия по экспорту нашей страны именно в Одессе и приблизить нашу страну на еще один шаг вперед по вступлению в ЕС", — рассказал основатель фонда "Унион Одесса", руководитель одесского бизнес-клуба Дмитрий Казавчинский.

В настоящее время уже разработана концепция музея и международного культурного центра. Задача, которую ставит перед собой культурный центр — популяризация мира между странами, познание разных культур, сохранение культурного наследия.

"Мы сегодня восстанавливаем историческую справедливость этого здания. Она продолжает работать с той же целью, что и 121 год назад. Ведь, философия центра — искусство и творчество это источник культуры. А культура определяет человека. В галереях центра Union будут представлены картины и скульптуры современных художников и скульпторов. В концертных залах — музыкальные и творческие мероприятия. Euroatlantic Event Hall — одна из крупнейших крытых площадок Одессы, где будут проходить недели культур мира", — рассказал творческий директор Международного культурного центра Union Игорь Окс.

Напомним, здание международного культурного центра было построено в 1902 году Обществом взаимной помощи приказчиков-евреев. Кроме концертов здесь устраивают также всяческие вечера, балы, лекции и прочее. До II Мировой войны центр являлся культурно-просветительным учреждением и числился в перечне как Зал в Доме еврейской культуры.

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