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В Одесі відновили міжнародний культурний центр

15 травня 2023 15:12
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі відновили міжнародний культурний центр
Міжнародний культурний центр. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Команда одеських однодумців, відновили міжнародний культурний центр Union, який працював у місті на початку XX століття. Відкрити його планують вже цього тижня.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE. 

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Union — міжнародний культурний центр, який поєднує музей, галереї, конференц-зали, лекторій, експо-простір та івент-хол. Мета центру — пізнання різноманіття культур і закріплення взаємодії між людьми задля єднання та підтримки миру. 

"Коли я вперше побачив цю будівлю, то я не вірив у те, що її можна оперативно відновити. Сьогодні Одеса на переломному історичному етапі, ми не можемо жити так, як раніше, а повинні розвивати місто і думати про майбутнє. На допомогу прийшло ЮНЕСКО і тут з’ясувалося, що цю будівлю побудували бізнесмени 121 рік тому. Нам вдалося відновити автентичність цієї будівлі й сьогодні вже провели перемовини з Forbs, аби у майбутньому саме у цьому центрі проводити заходи з експорту нашої країни саме в Одесі та наблизити нашу країну на ще один крок вперед щодо вступу до ЄС", —  розказав засновник фонду "Уніон Одеса", керівник одеського бізнес-клубу Дмитро Казавчинський.

Наразі вже розроблено концепцію музею та міжнародного культурного центру. Завдання, яке ставить перед собою культурний центр — популяризація миру між країнами, пізнання різних культур, збереження культурної спадщини. 

"Ми сьогодні відновлюємо історичну справедливість цієї будівлі. Вона продовжує працювати з тією ж метою, що і 121 рік тому. Адже, філософія центру — мистецтво та творчість це джерело культури. А культура визначає людину. У галереях центру Union будуть представлені картини та скульптури сучасних художників та скульпторів. У концертних залах — музичні та творчі заходи. Euroatlantic Event Hall — один із найбільших критих майданчиків Одеси, де будуть проходити тижні культур світу", — розказав креативний директор Міжнародного культурного центру Union Ігор Окс.

Нагадаємо, будівля міжнародного культурного центру була побудована у 1902 році Товариством взаємної допомоги прикажчиків-євреїв. Крім концертів тут влаштовують також усілякі вечори, бали, лекції та інше. До II Світової війни центр був культурно-освітньою установою і значився в переліку як Зала в Будинку єврейської культури. 

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