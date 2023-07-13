В Одессе возобновит работу популярное туристическое приложение

Александр Шека на брифинге. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

Во второй половине июля приложение "ODESA REGION GUIDE" снова будет доступно для пользователей. Его главная функция будет заключаться в предоставлении условно безопасных локаций для посещения туристами.

Об этом сообщил заместитель директора департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Одесской ОВ Александр Шека.

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Приложение "ODESA REGION GUIDE" было впервые запущено в 2018 году, однако из-за полномасштабного вторжения РФ его работа была приостановлена, поскольку враг мог использовать эту информацию.

"Сейчас мы обсуждаем с военными возможность перезапустить это приложение. У нас есть список на восьми листах условно безопасных локаций Одесской области, и, возможно, через неделю или полторы, приложение снова заработает. У нас почти все туристические локации условно безопасны, кроме мест, которые указаны как зона боевых действий. Это Залив и остров Змеиный. А также из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС запрещено посещать побережье и купаться", — отметил Александр Шека.

Таким образом, областные власти напоминают, что Одесчина предлагает не только морской отдых летом, но и развитые сегменты медицинского, исторического, экологического туризма. Кроме того, в области много локаций, которые привлекают туристов как осенью, так и зимой.

Напомним, в Культурном центре Union прошла встреча между Ассоциацией гидов Одессы и представителями Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета. В ходе встречи обсуждались актуальные темы, связанные с работой гидов в городе.

Также мы писали, что в Одесскую область приезжают отдыхать не только граждане Украины, но и иностранцы. Впрочем, следует помнить, что в регионе действует запрет купаться в море. Как сделать Одессу привлекательным туристическим местом после войны читайте в материале.