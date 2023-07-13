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В Одесі відновить роботу популярний туристичний додаток

13 липня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відновить роботу популярний туристичний додаток
Олександр Шека на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У другій половині липня додаток "ODESA REGION GUIDE" знову буде доступний для користувачів. Його головна функція полягатиме в наданні умовно безпечних локацій для відвідування туристами

Про це повідомив заступник директора департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської ОВА Олександр Шека.

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Додаток "ODESA REGION GUIDE" був вперше запущений у 2018 році, проте через повномасштабне вторгнення РФ його робота була призупинена, оскільки ворог міг використати цю інформацію.

"Зараз ми обговорюємо з військовими можливість перезапустити цей додаток. У нас є список на восьми аркушах умовно безпечних локацій Одеської області, й можливо, через тиждень чи півтора, додаток знову запрацює. У нас майже всі туристичні локації умовно безпечні, окрім місць, які зазначені як зона бойових дій. Це Затока та острів Зміїний. А також через підрив дамби Каховської ГЕС заборонено відвідувати узбережжя та купатися", — зазначив Олександр Шека.

Таким чином, обласна влада нагадує, що Одещина пропонує не лише морський відпочинок влітку, але і розвинені сегменти медичного, історичного, екологічного туризму. Крім того, в області є багато локацій, які приваблюють туристів як восени, так і взимку.

Нагадаємо, у Культурному центрі Union відбулася зустріч між Асоціацією гідів Одеси та представниками Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради. Під час зустрічі обговорювалися актуальні теми, пов'язані з роботою гідів у місті.

Також ми писали, що на Одещину приїздять відпочивати не тільки громадяни України, а й іноземці. Втім, слід пам’ятати, що в регіоні діє заборона купатись у морі. Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем після війни читайте в матеріалі.

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