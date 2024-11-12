В Одессе восстановят трамвайный маршрут №18 — что известно

Одесский трамвай. Фото: Odesa Mass Transit

В Одессе работают над восстановлением трамвайного маршрута №18. Он будет курсировать от Куликова поля в Мемориал 411 батареи. Пока колею расчищают от мусора.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщения о работах. Фото: скриншот

Что делают

В мэрии отметили, что обязательство обновить разворотное кольцо трамвая на 16-й станции Большого Фонтана еще до начала полномасштабной войны взял на себя кооператив "Морской". Впрочем, российское вторжение помешало совершить сделку.

"Достигнуты договоренности с руководством ЖСК относительно долевого участия в работах с устройством временного трамвайного съезда. Кооператив закупает материалы, а КП "Одесгорэлектротранс" выполняет все работы", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сейчас рабочие расчищают колеи от 12-й станции Фонтана до 411 батарей от мусора, веток и ростков. Полноценно запустить маршрут в мэрии рассчитывают через два месяца.

Так выглядит место работ. Фото: Одесская мэрия

Отметим, трамвай №18 прекратил ходить в сентябре 2020 года из-за начала работ по реконструкции разворотного кольца. По новому проекту он должен обойти вокруг жилой комплекс "Аквамарин" на 16-й станции Большого Фонтана.

Напомним, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" объявило тендер на реконструкцию трамвайного пути на улице 28-й бригады (Паустовского).

Также мы писали, что в Одессе с 1 декабря подорожает проезд в трамваях и троллейбусах.