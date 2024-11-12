В Одесі відновлять трамвайний маршрут №18 — що відомо

В Одесі відновлять популярний маршрут трамвая — коли чекати
В Одесі працюють над відновленням трамвайного маршруту №18. Він курсуватиме від Куликова поля до Меморіалу 411 батареї. Наразі колію розчищають від сміття.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Що роблять
У мерії зазначили, що зобов'язання оновити розворотне кільце трамвая на 16-й станції Великого Фонтану ще до початку повномасштабної війни взяв на себе кооператив "Морський". Втім, російське вторгнення завадило виконати угоду.
"Досягнуто домовленості з керівництвом ЖБК щодо дольової участі в роботах із влаштуванням тимчасового трамвайного з'їзду. Кооператив закуповує матеріали, а КП "Одесміськелектротранс" виконує всі роботи", — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.
Зараз робітники розчищають колії від 12-ї станції Фонтану до 411 батареї від сміття, гілок і паростків. Повноцінно запустити маршрут у мерії розраховують за два місяці.
Зазначимо, трамвай №18 припинив ходити у вересні 2020 року через початок робіт з реконструкції розворотного кільця. За новим проєктом, воно має обійти навкруги житловий комплекс "Аквамарин" на 16-й станції Великого Фонтану.
Нагадаємо, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" оголосило тендер на реконструкцію трамвайної колії на вулиці 28-ї бригади (Паустовського).
Також ми писали, що в Одесі з 1 грудня подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах.
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