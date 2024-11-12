Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі відновлять популярний маршрут трамвая — коли чекати arrow

В Одесі відновлять популярний маршрут трамвая — коли чекати

12 листопада 2024 17:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відновлять трамвайний маршрут №18 — що відомо
Одеський трамвай. Фото: Odesa Mass Transit
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі працюють над відновленням трамвайного маршруту №18. Він курсуватиме від Куликова поля до Меморіалу 411 батареї. Наразі колію розчищають від сміття.

Про це повідомили в Одеській міській раді

Читайте також:
В Одесі відновлять популярний маршрут трамвая — коли чекати - фото 1
Повідомлення про роботи. Фото: скриншот

Що роблять

У мерії зазначили, що зобов'язання оновити розворотне кільце трамвая на 16-й станції Великого Фонтану ще до початку повномасштабної війни взяв на себе кооператив "Морський". Втім, російське вторгнення завадило виконати угоду.

"Досягнуто домовленості з керівництвом ЖБК щодо дольової участі в роботах із влаштуванням тимчасового трамвайного з'їзду. Кооператив закуповує матеріали, а КП "Одесміськелектротранс" виконує всі роботи", — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Зараз робітники розчищають колії від 12-ї станції Фонтану до 411 батареї від сміття, гілок і паростків. Повноцінно запустити маршрут у мерії розраховують за два місяці.

В Одесі відновлять популярний маршрут трамвая — коли чекати - фото 2
Такий вигляд має місце робіт. Фото: Одеська мерія

Зазначимо, трамвай №18 припинив ходити у вересні 2020 року через початок робіт з реконструкції розворотного кільця. За новим проєктом, воно має обійти навкруги житловий комплекс "Аквамарин" на 16-й станції Великого Фонтану. 

Нагадаємо, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" оголосило тендер на реконструкцію трамвайної колії на вулиці 28-ї бригади (Паустовського). 

Також ми писали, що в Одесі з 1 грудня подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах.

Одеса ремонт Новини Одеси трамвай транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:32 Укргідрометцентр налякав прогнозом на завтра — до чого готуватися

17:25 Нардеп пояснив деталі декриміналізації відео для дорослих

17:24 Складний вибір — яку валюту краще обрати для заощаджень

17:23 В Одесі відновлять популярний маршрут трамвая — коли чекати

Новина з фото

17:23 Колекціонери в захваті — які старі телефони стали коштовністю

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

17:20 Шмигаль заявив про ліквідацію бюрократичної системи МСЕК

17:20 Союз Трампа, Орбана та Папи може завадити Україні — ЗМІ

17:15 Майк Тайсон розповів, як треба поводитися у в'язниці

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

17:32 Укргідрометцентр налякав прогнозом на завтра — до чого готуватися

17:25 Нардеп пояснив деталі декриміналізації відео для дорослих

17:24 Складний вибір — яку валюту краще обрати для заощаджень

17:23 В Одесі відновлять популярний маршрут трамвая — коли чекати

Новина з фото

17:23 Колекціонери в захваті — які старі телефони стали коштовністю

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

17:20 Шмигаль заявив про ліквідацію бюрократичної системи МСЕК

17:20 Союз Трампа, Орбана та Папи може завадити Україні — ЗМІ

17:15 Майк Тайсон розповів, як треба поводитися у в'язниці

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку