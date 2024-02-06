В Одессе восстанавливают детсад в историческом центре после вражеской атаки
В Одессе продолжаются восстановительные работы в детском саду в историческом центре, пострадавшем от ракетного удара. Сейчас здание законсервировано, идет подготовка к восстановлению.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
По информации ведомства, значительная часть противоаварийных мер уже выполнена. В частности, за средства международных организаций законсервированы участки обрушения штукатурки, уменьшена нагрузка на балки перекрытия. Также было выделено бюджетное финансирование на восстановление окон и дверей.
Что известно о восстановлении
В результате ракетной атаки в имении Манук-Бея были выбиты окна и двери, повреждены крыша и стены. Кроме того, в заведении для слабовидящих детей провисло межэтажное покрытие. Стоит добавить, что здание, которое появилось в городе в первой половине XIX века, находится под защитой международного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, 12 января международная делегация ЮНЕСКО посетила Одессу. В ходе визита проанализировали результаты работы за прошлый год и обсудили планы на следующий.
Также мы писали, что ЮНЕСКО внесла Одесскую обсерваторию в Международный список ценностей, которые находятся под усиленной защитой. Теперь международная организация будет отвечать за повреждение памятника в случае очередной атаки России.
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