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В Одесі відновлюють дитсадок в історичному центрі після ворожої атаки

6 лютого 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відновлюють дитсадок в історичному центрі після ворожої атаки
Комісія міськради у відновленій будівлі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі тривають відновлювальні роботи у дитячому садку в історичному центрі, який постраждав від ракетного удару. Наразі будівлю законсервовано, триває підготовка до відновлення. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією відомства, значна частина протиаварійних заходів вже виконана. Зокрема, за кошти міжнародних організацій законсервовано ділянки обвалення штукатурки, зменшено навантаження на балки перекриття. Також було виділено бюджетне фінансування на відновлення вікон та дверей. 

Що відомо про відновлення

Внаслідок ракетної атаки у маєтку Манук-Бея було вибито вікна та двері, пошкоджено дах та стіни. Крім того, у закладі для дітей з вадами зору провисло міжповерхове покриття. Варто додати, що будівля, яка зʼявилася у місті у першій половині ХІХ століття, наразі перебуває під захистом міжнародної спадщини ЮНЕСКО. 

Нагадаємо, 12 січня міжнародна делегація ЮНЕСКО відвідала Одесу. Під час візиту проаналізували результати роботи за минулий рік та обговорили плани на наступний.

Також ми писали, що ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.

Одеса
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