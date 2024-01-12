Одесу відвідала делегація ЮНЕСКО — що планують зробити

Місія ЮНЕСКО в Одеському соборі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 12 січня, міжнародна делегація ЮНЕСКО відвідала Одесу. Під час візиту проаналізували результати роботи за минулий рік та обговорили плани на наступний.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, одним з основних завдань є відновлення Спасо-Преображенського собору та консервація памʼяток, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО.

"Цей собор має велике значення для одеситів. Для мене дуже важливо зберегти та відновити Собор будь якими інструментами, в тому числі і завдяки допомозі ЮНЕСКО", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Крім того, було зазначено, що уряд Італії планує вже до кінця січня перерахувати перший транш в розмірі 500 тисяч євро на рахунки ЮНЕСКО для проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському соборі.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, були й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб та двоє загинуло.

Раніше ми писали, що в Одесі вдалося відновити частину даху Спасо-Преображенського кафедрального собору. Цей храм був суттєво пошкоджений влітку російською ракетою. Гроші на ремонт поступили від парафіян та волонтерських організацій.