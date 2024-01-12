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Одессу посетила делегация ЮНЕСКО — что планируют сделать

12 января 2024 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одессу посетила делегация ЮНЕСКО — что планируют сделать
Миссия ЮНЕСКО в Одесском соборе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 января, международная делегация ЮНЕСКО посетила Одессу. В ходе визита проанализировали результаты работы за прошлый год и обсудили планы на следующий.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, одной из основных задач является восстановление Спасо-Преображенского собора и консервация памятников, находящихся под защитой ЮНЕСКО.

"Этот собор имеет большое значение для одесситов. Для меня очень важно сохранить и восстановить Собор любыми инструментами, в том числе благодаря помощи ЮНЕСКО", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Кроме того, было сказано, что правительство Италии планирует уже к концу января перечислить первый транш в размере 500 тысяч евро на счета ЮНЕСКО для проведения противоаварийных работ в Спасо-Преображенском соборе.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, были и попадания. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек и двое погибли.

Ранее писали, что в Одессе удалось восстановить часть крыши Спасо-Преображенского кафедрального собора. Этот храм был существенно поврежден летом российской ракетой. Деньги на ремонт поступили от прихожан и волонтерских организаций.

Одесса
памятник архитектуры
Геннадий Труханов
Одесская область
ЮНЕСКО
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Новости Одессы

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