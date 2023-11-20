В Одессе отремонтируют учебное заведение более чем за 5 миллионов — ProZorro
В Одессе планируется провести капитальный ремонт Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Известно, что здание на улице Дидрихсона пострадало в результате очередного вражеского обстрела центра города.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком стал Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации, который готов потратить на реконструкцию более 5,5 миллиона гривен.
Что планируют сделать
- капитальный ремонт по замене окон,
- замена кровли,
- мероприятия по энергосбережению зданий (букв. "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "И", "К", "Л", "М", "Р", "С" "С'"), Одесской государственной академии строительства и архитектуры по адресу: г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4, поврежденных в результате вооруженной агрессии.
Отметим, что в конкурсе принял участие только один подрядчик, с которым и был подписан договор о выполнении работ. Им стало ООО "Билд Парадайз". Договор был заключен сегодня, 20 ноября.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области был объявлен тендер на реконструкцию школьной площадки в Измаильском районе. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить более 4 миллионов гривен.
Также мы писали, что Вызырский сельский совет на Одесчине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.
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