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В Одессе отремонтируют учебное заведение более чем за 5 миллионов — ProZorro

20 ноября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе отремонтируют учебное заведение более чем за 5 миллионов — ProZorro
Здание ОГАБА. Фото: Википедия
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируется провести капитальный ремонт Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Известно, что здание на улице Дидрихсона пострадало в результате очередного вражеского обстрела центра города.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком стал Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации, который готов потратить на реконструкцию более 5,5 миллиона гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

  • капитальный ремонт по замене окон,
  • замена кровли,
  • мероприятия по энергосбережению зданий (букв. "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "И", "К", "Л", "М", "Р", "С" "С'"), Одесской государственной академии строительства и архитектуры по адресу: г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4, поврежденных в результате вооруженной агрессии.

Отметим, что в конкурсе принял участие только один подрядчик, с которым и был подписан договор о выполнении работ. Им стало ООО "Билд Парадайз". Договор был заключен сегодня, 20 ноября.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области был объявлен тендер на реконструкцию школьной площадки в Измаильском районе. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить более 4 миллионов гривен.

Также мы писали, что Вызырский сельский совет на Одесчине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.

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