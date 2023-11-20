В Одессе отремонтируют учебное заведение более чем за 5 миллионов — ProZorro

Здание ОГАБА. Фото: Википедия

В Одессе планируется провести капитальный ремонт Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Известно, что здание на улице Дидрихсона пострадало в результате очередного вражеского обстрела центра города.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

По данным открытого аукциона, заказчиком стал Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации, который готов потратить на реконструкцию более 5,5 миллиона гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

капитальный ремонт по замене окон,

замена кровли,

мероприятия по энергосбережению зданий (букв. "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "И", "К", "Л", "М", "Р", "С" "С'"), Одесской государственной академии строительства и архитектуры по адресу: г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4, поврежденных в результате вооруженной агрессии.

Отметим, что в конкурсе принял участие только один подрядчик, с которым и был подписан договор о выполнении работ. Им стало ООО "Билд Парадайз". Договор был заключен сегодня, 20 ноября.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области был объявлен тендер на реконструкцию школьной площадки в Измаильском районе. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить более 4 миллионов гривен.

Также мы писали, что Вызырский сельский совет на Одесчине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.