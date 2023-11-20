В Одесі відремонтують навчальний заклад за понад 5 мільйонів — ProZorro
В Одесі планують провести капітальний ремонт Одеської державної академії будівництва та архітектури. Наразі відомо, що будівля на вулиці Дідріхсона постраждала в наслідку чергового ворожого обстрілу центра міста.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, який готовий витратити на реконструкцію понад 5,5 мільйона гривень.
Що планують зробити
- капітальний ремонт по заміні вікон,
- заміна покрівлі,
- заходи з енергозбереження будівель (літ. "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "І", "К", "Л", "М", "Р", "С" "С'"), Одеської державної академії будівництва та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, пошкоджених в результаті збройної агресії.
Зазначимо, що у конкурсі взяв участь лише один підрядник, з яким і було підписано договір про виконання робіт. Ним стало ТОВ "Білд Парадайз". Договір уклали сьогодні, 20 листопада.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень.
Також ми писали, що Визирська сільська рада, що на Одещині, вирішила закупити дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити майже 800 тисяч гривень.
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