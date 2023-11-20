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В Одесі відремонтують навчальний заклад за понад 5 мільйонів — ProZorro

20 листопада 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відремонтують навчальний заклад за понад 5 мільйонів — ProZorro
Будівля ОДАБА. Фото: Вікіпедія
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують провести капітальний ремонт Одеської державної академії будівництва та архітектури. Наразі відомо, що будівля на вулиці Дідріхсона постраждала в наслідку чергового ворожого обстрілу центра міста.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, який готовий витратити на реконструкцію понад 5,5 мільйона гривень. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

  • капітальний ремонт по заміні вікон,
  • заміна покрівлі,
  • заходи з енергозбереження будівель (літ. "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "І", "К", "Л", "М", "Р", "С" "С'"), Одеської державної академії будівництва та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, пошкоджених в результаті збройної агресії.

Зазначимо, що у конкурсі взяв участь лише один підрядник, з яким і було підписано договір про виконання робіт. Ним стало ТОВ "Білд Парадайз".  Договір уклали сьогодні, 20 листопада. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень. 

Також ми писали, що Визирська сільська рада, що на Одещині, вирішила закупити дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити майже 800 тисяч гривень. 

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