В Одесі відремонтують навчальний заклад за понад 5 мільйонів — ProZorro

Будівля ОДАБА. Фото: Вікіпедія

В Одесі планують провести капітальний ремонт Одеської державної академії будівництва та архітектури. Наразі відомо, що будівля на вулиці Дідріхсона постраждала в наслідку чергового ворожого обстрілу центра міста.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, який готовий витратити на реконструкцію понад 5,5 мільйона гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

капітальний ремонт по заміні вікон,

заміна покрівлі,

заходи з енергозбереження будівель (літ. "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "І", "К", "Л", "М", "Р", "С" "С'"), Одеської державної академії будівництва та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, пошкоджених в результаті збройної агресії.

Зазначимо, що у конкурсі взяв участь лише один підрядник, з яким і було підписано договір про виконання робіт. Ним стало ТОВ "Білд Парадайз". Договір уклали сьогодні, 20 листопада.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень.

Також ми писали, що Визирська сільська рада, що на Одещині, вирішила закупити дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити майже 800 тисяч гривень.