Капитальный ремонт дома в Одессе: что обновят

Мужчины перекрывают крышу. Фото иллюстративное: УНИАН

В историческом центре Одессы проведут капитальный ремонт двухэтажного жилого дома. Работы охватят крышу, электросети, систему заземления и благоустройство территории. На проект выделено более 30 миллионов гривен из местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Ремонт дома в Одессе

В Одессе начинается капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: спуск Маринеско, 14. Соответствующий тендер объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Ожидаемая стоимость работ составляет 30 239 876 гривен, финансирование осуществляется из местного бюджета.

Что планируют сделать в рамках ремонта:

полную реконструкцию крыши;

обновление электросетей и системы заземления;

установку новой молниезащитной системы;

благоустройство придомовой территории, включая обновление тротуарного покрытия;

замену инженерных коммуникаций.

По условиям тендера, компании могут подавать свои предложения до 15 марта, аукцион состоится 17 марта. Завершение всех работ запланировано на 31 декабря 2026 года.

Внутренний двор дома. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Что известно о доме

Добавим, здание на спуске Маринеско, 14 изначально принадлежало Посохову и было возведено в середине XIX века. Впоследствии его владельцем стал купец Машкауцан, который осуществил масштабную реконструкцию: построил внутридворовые флигели и значительно изменил главный фасад. Окончательное завершение работ приходится на 1880-е годы.

Это сооружение отличается большой площадью застройки, что делает его самым большим на спуске Маринеско. Несмотря на относительно небольшую этажность, дом поражает размахом и уникальным убранством. Особую ценность представляют сохранившиеся образцы столярного искусства: промежуточная дверь между вестибюлем и лестницей лицевого подъезда, а также окно дворницкой. Сооружение признали аварийным еще в 1974 году, однако расселения или реставрации до сих пор не было.

Дом, который отремонтируют. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

В конце 2021 года ее департамент провел тендер и заключил по его результатам договор с компанией Гранит. Стоимость работ тогда оценили на порядок ниже в более чем 24 млн гривен, они должны быть завершены до конца этого года.

Объявление об аукционе за 2021 год. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и пропагандировал коммунизм. Также мы писали, что Зеленский пригласил Трампа в Одессу.