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В Одессе отремонтируют старый дом за 30 млн грн — какой именно

1 марта 2025 18:28
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Капитальный ремонт дома в Одессе: что обновят
Мужчины перекрывают крышу. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В историческом центре Одессы проведут капитальный ремонт двухэтажного жилого дома. Работы охватят крышу, электросети, систему заземления и благоустройство территории. На проект выделено более 30 миллионов гривен из местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Ремонт дома в Одессе

В Одессе начинается капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: спуск Маринеско, 14. Соответствующий тендер объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Ожидаемая стоимость работ составляет 30 239 876 гривен, финансирование осуществляется из местного бюджета.

Что планируют сделать в рамках ремонта:

  • полную реконструкцию крыши;
  • обновление электросетей и системы заземления;
  • установку новой молниезащитной системы;
  • благоустройство придомовой территории, включая обновление тротуарного покрытия;
  • замену инженерных коммуникаций.

По условиям тендера, компании могут подавать свои предложения до 15 марта, аукцион состоится 17 марта. Завершение всех работ запланировано на 31 декабря 2026 года.

В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме - фото 2
Внутренний двор дома. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Что известно о доме

Добавим, здание на спуске Маринеско, 14 изначально принадлежало Посохову и было возведено в середине XIX века. Впоследствии его владельцем стал купец Машкауцан, который осуществил масштабную реконструкцию: построил внутридворовые флигели и значительно изменил главный фасад. Окончательное завершение работ приходится на 1880-е годы.

Это сооружение отличается большой площадью застройки, что делает его самым большим на спуске Маринеско. Несмотря на относительно небольшую этажность, дом поражает размахом и уникальным убранством. Особую ценность представляют сохранившиеся образцы столярного искусства: промежуточная дверь между вестибюлем и лестницей лицевого подъезда, а также окно дворницкой. Сооружение признали аварийным еще в 1974 году, однако расселения или реставрации до сих пор не было.

В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме - фото 3
Дом, который отремонтируют. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

В конце 2021 года ее департамент провел тендер и заключил по его результатам договор с компанией Гранит. Стоимость работ тогда оценили на порядок ниже в более чем 24 млн гривен, они должны быть завершены до конца этого года.

В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме - фото 4
Объявление об аукционе за 2021 год. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и пропагандировал коммунизм. Также мы писали, что Зеленский пригласил Трампа в Одессу.

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