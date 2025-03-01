Капитальный ремонт дома в Одессе: что обновят

В Одессе отремонтируют старый дом за 30 млн грн — какой именно
В историческом центре Одессы проведут капитальный ремонт двухэтажного жилого дома. Работы охватят крышу, электросети, систему заземления и благоустройство территории. На проект выделено более 30 миллионов гривен из местного бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Ремонт дома в Одессе
В Одессе начинается капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: спуск Маринеско, 14. Соответствующий тендер объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Ожидаемая стоимость работ составляет 30 239 876 гривен, финансирование осуществляется из местного бюджета.
Что планируют сделать в рамках ремонта:
- полную реконструкцию крыши;
- обновление электросетей и системы заземления;
- установку новой молниезащитной системы;
- благоустройство придомовой территории, включая обновление тротуарного покрытия;
- замену инженерных коммуникаций.
По условиям тендера, компании могут подавать свои предложения до 15 марта, аукцион состоится 17 марта. Завершение всех работ запланировано на 31 декабря 2026 года.
Что известно о доме
Добавим, здание на спуске Маринеско, 14 изначально принадлежало Посохову и было возведено в середине XIX века. Впоследствии его владельцем стал купец Машкауцан, который осуществил масштабную реконструкцию: построил внутридворовые флигели и значительно изменил главный фасад. Окончательное завершение работ приходится на 1880-е годы.
Это сооружение отличается большой площадью застройки, что делает его самым большим на спуске Маринеско. Несмотря на относительно небольшую этажность, дом поражает размахом и уникальным убранством. Особую ценность представляют сохранившиеся образцы столярного искусства: промежуточная дверь между вестибюлем и лестницей лицевого подъезда, а также окно дворницкой. Сооружение признали аварийным еще в 1974 году, однако расселения или реставрации до сих пор не было.
В конце 2021 года ее департамент провел тендер и заключил по его результатам договор с компанией Гранит. Стоимость работ тогда оценили на порядок ниже в более чем 24 млн гривен, они должны быть завершены до конца этого года.
Напомним, в Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и пропагандировал коммунизм. Также мы писали, что Зеленский пригласил Трампа в Одессу.
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