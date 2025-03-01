Капітальний ремонт будинку в Одесі: що оновлять

Чоловіки перекривають дах. Фото ілюстративне: УНІАН

В історичному центрі Одеси проведуть капітальний ремонт двоповерхового житлового будинку. Роботи охоплять дах, електромережі, систему заземлення та доброустрій території. На проєкт виділено понад 30 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Ремонт будинку в Одесі

В Одесі розпочинається капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: узвіз Маринеско, 14. Відповідний тендер оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Очікувана вартість робіт становить 30 239 876 гривень, фінансування здійснюється з місцевого бюджету.

Що планують зробити в рамках ремонту:

повну реконструкцію даху;

оновлення електромереж та системи заземлення;

встановлення нової блискавкозахисної системи;

благоустрій прибудинкової території, включно з оновленням тротуарного покриття;

заміну інженерних комунікацій.

За умовами тендеру, компанії можуть подавати свої пропозиції до 15 березня, аукціон відбудеться 17 березня. Завершення всіх робіт заплановано на 31 грудня 2026 року.

Внутрішній двір будинку. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Що відомо про будинок

Додамо, будівля на узвозі Маринеско, 14 спочатку належала Посохову та була зведена в середині XIX століття. Згодом її власником став купець Машкауцан, який здійснив масштабну реконструкцію: збудував внутрішньодворові флігелі та значно змінив головний фасад. Остаточне завершення робіт припадає на 1880-ті роки.

Ця споруда відрізняється великою площею забудови, що робить її найбільшою на узвозі Маринеско. Попри відносно невелику поверховість, будинок вражає розмахом і унікальним оздобленням. Особливу цінність становлять збережені зразки столярного мистецтва: проміжні двері між вестибюлем і сходами чолового під’їзду, а також вікно двірницької. Споруду визнали аварійною ще у 1974 році, проте розселення чи реставрації досі не було.

Будинок, який відремонтують. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Наприкінці 2021 року її департамент провів тендер та уклав за його результатами договір з компанією Граніт. Вартість робіт тоді оцінили набагато нижче у понад 24 млн гривень, вони мають бути завершені до кінця цього року.

Оголошення про аукціон за 2021 рік. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області чоловік через соцмережі поширював заборонену символіку та пропагував комунізм. Також ми писали, що Зеленський запросив Трампа в Одесу.