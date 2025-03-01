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В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме

1 березня 2025 18:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Капітальний ремонт будинку в Одесі: що оновлять
Чоловіки перекривають дах. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В історичному центрі Одеси проведуть капітальний ремонт двоповерхового житлового будинку. Роботи охоплять дах, електромережі, систему заземлення та доброустрій території. На проєкт виділено понад 30 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме - фото 1
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Ремонт будинку в Одесі

В Одесі розпочинається капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: узвіз Маринеско, 14. Відповідний тендер оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Очікувана вартість робіт становить 30 239 876 гривень, фінансування здійснюється з місцевого бюджету.

Що планують зробити в рамках ремонту:

  • повну реконструкцію даху;
  • оновлення електромереж та системи заземлення;
  • встановлення нової блискавкозахисної системи;
  • благоустрій прибудинкової території, включно з оновленням тротуарного покриття;
  • заміну інженерних комунікацій.

За умовами тендеру, компанії можуть подавати свої пропозиції до 15 березня, аукціон відбудеться 17 березня. Завершення всіх робіт заплановано на 31 грудня 2026 року.

В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме - фото 2
Внутрішній двір будинку. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Що відомо про будинок

Додамо, будівля на узвозі Маринеско, 14 спочатку належала Посохову та була зведена в середині XIX століття. Згодом її власником став купець Машкауцан, який здійснив масштабну реконструкцію: збудував внутрішньодворові флігелі та значно змінив головний фасад. Остаточне завершення робіт припадає на 1880-ті роки.

Ця споруда відрізняється великою площею забудови, що робить її найбільшою на узвозі Маринеско. Попри відносно невелику поверховість, будинок вражає розмахом і унікальним оздобленням. Особливу цінність становлять збережені зразки столярного мистецтва: проміжні двері між вестибюлем і сходами чолового під’їзду, а також вікно двірницької. Споруду визнали аварійною ще у 1974 році, проте розселення чи реставрації досі не було.

В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме - фото 3
Будинок, який відремонтують. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Наприкінці 2021 року її департамент провів тендер та уклав за його результатами договір з компанією Граніт. Вартість робіт тоді оцінили набагато нижче у понад 24 млн гривень, вони мають бути завершені до кінця цього року.

В Одесі відремонтують старий будинок за 30 млн грн — який саме - фото 4
Оголошення про аукціон за 2021 рік. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області чоловік через соцмережі поширював заборонену символіку та пропагував комунізм. Також ми писали, що Зеленський запросив Трампа в Одесу.

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