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В Одессе отремонтировали и оборудовали детскую поликлинику

12 июня 2023 14:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе отремонтировали и оборудовали детскую поликлинику
Детская городская поликлиника. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Капитальный ремонт детской городской поликлиники №5 в Одессе завершили. Медучреждение полностью оснастили современным оборудованием, в том числе рентген-диагностическим комплексом.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Поликлинику оснастили современным оборудованием

Завершен капитальный ремонт детской городской поликлиники №5, продолжавшийся несколько лет. На территории обслуживания поликлиники проживает более 22 тысяч детей, подписаны 21 706 деклараций о выборе врача.

Кроме капитального ремонта, поликлиника полностью оснащена современным оборудованием, в том числе — рентген-диагностическим комплексом.

"В условиях военного положения завершили ремонт поликлиники. Когда мы говорим, что одесситы несокрушимы, то это не просто слова, а наша сущность! И пока наши защитники борются за нашу свободу на поле боя, мы крепко держим свой фронт. Дети — наше будущее, и все это мы делаем ради них",— сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Работа вакцинальных автобусов

Отметим, хотя количество случаев на COVID-19 снизилось, большинство инфекционных заболеваний можно предотвратить путем вакцинации. Для обеспечения регулярной иммунизации с 12 по 26 июня запланировано движение вакцинобусов по Березовскому району, которые будут предоставлять услуги прививки против коронавируса.

Напомним, уровень детского травматизма в 2022 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущими годами. Число таких случаев возросло с 16 тысяч в 2020 и 2021 годах до 17 тысяч в 2022 году.

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