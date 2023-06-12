В Одесі відремонтували та обладнали дитячу поліклініку

Дитяча міська поліклініка. Фото: Одеська міська рада

Капітальний ремонт дитячої міської поліклініки № 5 в Одесі завершили. Медзаклад повністю оснастили сучасним обладнанням, в тому числі — рентген-діагностичним комплексом.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Поліклініку оснастили сучасним обладнанням

Завершено капітальний ремонт дитячої міської поліклініки № 5, що тривав кілька років. На території обслуговування поліклініки мешкає понад 22 тисяч дітей, підписано 21 706 декларацій про вибір лікаря.

Окрім капітального ремонту, поліклініка також повністю оснащена сучасним обладнанням, в тому числі — рентген-діагностичним комплексом.

"В умовах воєнного стану завершили ремонт поліклініки. Коли ми кажемо, що одесити незламні, то це не просто слова, а наша сутність! І поки наші захисники виборюють нашу свободу на полі бою, ми міцно тримаємо свій фронт. Діти — наше майбутнє, і все це ми робимо заради них",— сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Робота вакцинальних автобусів

Зазначимо, хоча кількість випадків на COVID-19 знизилася, більшість інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Для забезпечення регулярної імунізації з 12 по 26 червня заплановано рух вакцинобусів Березівським районом, які надаватимуть послуги щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.