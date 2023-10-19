В Одессе военком во время войны обогатился на 47 миллионов

Военный держит доллары. Фото иллюстративное: Украина молодая

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения у начальника районного одесского ТЦК. Речь идет о незаконном обогащении военкома Малиновского районного территориального центра комплектования Вячеслава Кушнерова.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

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По информации ведомства, специалисты провели мониторинг жизни военкома и обнаружили незадекларированное имущество почти на 47 миллионов.

Что известно об имуществе военкома

в мае 2022 года Кушнеров с женой стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв.м стоимостью 600 тыс. грн, которую через год продали за 7,56 млн грн. Впоследствии его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн. грн., который впоследствии был продан за 2 млн. грн.

также в 2022 году его мать подарила сыну дом в Овидиопольском районе, который стоит миллион гривен.

теща Кушнерова стала владелицей Лиманского района Одесской области за более 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Хотя в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн грн.

Также НАПК установило и другие ценные подарки, которыми обменивались члены семьи в течение прошлого года.

"Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно - согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов", — говорится в сообщении ведомства.

Какое наказание грозит

В настоящее время дело военкома передано в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Напомним, скандальный одесский военком Евгений Борисов может выйти на свободу из-за непродолжения ареста. Об этом свидетельствует непубличность дела и внимание других громких коррупционных скандалов в армии.