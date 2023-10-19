В Одесі військком під час війни збагатився на 47 мільйонів

Військовий тримає долари. Фото ілюстративне: Україна молода

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у начальника районного одеського ТЦК. Йдеться про незаконне збагачення військкома Малиновського районного територіального центру комплектування В'ячеслава Кушнерова.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Читайте також:

За інформацією відомства, спеціалісти провели моніторинг життя військкома та виявили незадекларованого майна майже на 47 мільйонів.

Що відомо про майно військкома

у травні 2022 Кушнеров з дружиною стали власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв.м вартістю 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн, який згодом був проданий за 2 млн грн.

також у 2022 році його мати подарувала синові будинок в Овідіопольському районі, який коштує мільйон гривень.

теща Кушнерова стала власницею Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн.

Також НАЗК встановило й інші коштовні подарунки, якими обмінювалися члени родини протягом минулого року.

"У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме — узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків", — йдеться у повідомленні відомства.

Яке покарання загрожує

Наразі справу військкома передано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, скандальний одеський військком Євген Борисов може вийти на свободу через непродовження арешту. Про це свідчить непублічність справи та увага до інших гучних корупційних скандалів у армії.