В Одессе разоблачили военного мошенника: подробности

Правоохранители задержали преступников. Фото: Нацполиция

Заместитель начальника штаба одной из воинских частей в Одессе подделал документы, чтобы получить одноразовую денежную помощь от государства, предназначенную за травмирование во время боевых задач. В результате этой сделки ему была выплачена немалая сумма.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

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Детали схемы

Подозреваемый сфальсифицировал справку об обстоятельствах своего "травмирования", а также документ о служебном расследовании этого инцидента. Такие выплаты предназначены военнослужащим, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач.

После подачи поддельных документов ему было начислено единовременную выплату на сумму более 670 тысяч гривен.

После подачи поддельных документов ему было начислено единовременную выплату на сумму более 670 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Сейчас фигуранта обвиняют по ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе за мошенничество будут судить полицейских.

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