В Одесі викрили військового шахрая: подробиці

Правоохоронці затримали злочинців. Фото: Нацполіція

Заступник начальника штабу однієї з військових частин в Одесі підробив документи, щоб отримати одноразову грошову допомогу від держави, призначену за травмування під час бойових завдань. Внаслідок цієї оборудки йому було виплачено чималу суму.

Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми

Підозрюваний сфальсифікував довідку про обставини свого "травмування", а також документ про службове розслідування цього інциденту. Такі виплати призначені військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань.

Після подачі підроблених документів йому було нараховано одноразову виплату на суму понад 670 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі фігуранта звинувачують за ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі за шахрайство судитимуть поліцейських.

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