В Одессе военным выделят средства на приобретение жилья — кому именно

Жилье для военных. Фото: АрмияInform/коллаж

В Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Сейчас известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

По информации мэрии, в 2023 году субвенций на жилье для военных выделили 361,5 миллиона гривен.

Каким категориям должны выплатить

семьям погибших (умерших) воинов и лицам с инвалидностью I — II групп, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения (АТО);

внутренне перемещенным лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения (ВПО АТО);

компенсация для семей участников боевых действий на территории других государств, для лиц с инвалидностью I — II групп среди участников боевых действий на территории других государств, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах.

Отметим, что по состоянию на 8 декабря 2023 года денежную компенсацию получила 31 семья (62 члена семей) указанной категории получателей (АТО), или 38,3% состоящих на квартирном учете по состоянию на 1 декабря 2023 года.

Напомним, центр социально-психологической поддержки для внутренне перемещенных лиц был открыт в Одессе. Объект готов принять до 150 человек.

Также мы писали, что Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.