В Одесі військовим виділять кошти на придбання житла — кому саме

Житло для військових. Фото: АрміяInform/колаж

В Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, у 2023 році субвенції на житло для військових виділили 361,5 мільйона гривень.

Яким категоріям мають виплатити

сім’ям загиблих (померлих) воїнів та особам з інвалідністю I — II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (АТО);

внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (ВПО АТО);

компенсація для сімей учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II груп з-поміж учасників бойових дій на території інших держав, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах.

Зазначимо, що станом на 8 грудня 2023 року грошову компенсацію отримала 31 сім’я (62 члени сімей) зазначеної категорії одержувачів (АТО), або 38,3% від тих, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, центр соціально-психологічної підтримки для внутрішньо переміщених осіб відкрили в Одесі. Об'єкт готовий прийняти до 150 осіб.

Також ми писали, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "єВідновлення". Наголошується, що тепер заяви на компенсацію за знищене житло можуть подавати більше українців.