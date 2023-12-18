Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі військовим виділять кошти на придбання житла — кому саме arrow

В Одесі військовим виділять кошти на придбання житла — кому саме

18 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі військовим виділять кошти на придбання житла — кому саме
Житло для військових. Фото: АрміяInform/колаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

За інформацією мерії, у 2023 році субвенції на житло для військових виділили 361,5 мільйона гривень. 

Яким категоріям мають виплатити 

  • сім’ям загиблих (померлих) воїнів та особам з інвалідністю I — II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (АТО);
  • внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (ВПО АТО);
  • компенсація для сімей учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II груп з-поміж учасників бойових дій на території інших держав, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах. 

Зазначимо, що станом на 8 грудня 2023 року грошову компенсацію отримала 31 сім’я (62 члени сімей) зазначеної категорії одержувачів (АТО), або 38,3% від тих, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, центр соціально-психологічної підтримки для внутрішньо переміщених осіб відкрили в Одесі. Об'єкт готовий прийняти до 150 осіб.

Також ми писали, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "єВідновлення". Наголошується, що тепер заяви на компенсацію за знищене житло можуть подавати більше українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі