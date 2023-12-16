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В Одесі відкрили центр для внутрішньо переміщених осіб — де саме

16 грудня 2023 16:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі відкрили центр для внутрішньо переміщених осіб — де саме
Центр соціально-психологічної підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Фото: Одеська міська рада
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Центр соціально-психологічної підтримки для внутрішньо переміщених осіб відкрили в Одесі. Об'єкт готовий прийняти до 150 осіб.

Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

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Відомо що, він розташовується в одному із комунальних приміщень. Будівля пройшла повний комплекс робіт як внутрішніх, так і зовнішніх. Для комфортного перебування кімнати облаштували меблями. Перевага під час розміщення у Центрі надається тим, хто не має змоги винаймати житло, — малозабезпеченим, пенсіонерам та багатодітним сім'ям.

У мерії зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення понад 85 тисяч осіб зареєстровані як переселенці у місті. 

Нагадаємо, під час робочого візиту до Одеської області президент України відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Володимир Зеленський поспілкувався з людьми зі східних та південних регіонів країни, які через війну були вимушені покинути свої будинки.

Також ми писали, що зробити УЗД та кардіограму, а також отримати консультацію терапевта — і все це абсолютно безплатно для вимушених переселенців, які мешкають в Одесі та в регіоні.  Проєкт надання медичної допомоги почав працювати з початку листопада. 

Додамо, що Одеса продовжує допомагати евакуйованим українцям з сектора Гази. Наразі у центрі допомоги перебувають 19 людей, яким надається уся необхідна допомога.

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