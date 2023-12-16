В Одессе открыли центр для внутренне перемещенных лиц — где именно

Центр социально психологической поддержки для внутренне перемещенных лиц. Фото: Одесский городской совет

Центр социально-психологической поддержки для внутренне перемещенных лиц был открыт в Одессе. Объект готов принять до 150 человек.

Об этом говорится на сайте Одесского городского совета.

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Известно, что он располагается в одном из коммунальных помещений. Здание прошло полный комплекс работ как внутренних, так и внешних. Для комфортного пребывания комнаты обустроили мебелью. Преимущество при размещении в Центре предоставляется тем, у кого нет возможности снимать жилье, — малообеспеченным, пенсионерам и многодетным семьям.

В мэрии отметили, что с начала полномасштабного вторжения более 85 тысяч зарегистрированы как переселенцы в городе.

Напомним, во время рабочего визита в Одесскую область президент Украины посетил областной центр помощи переселенцам. Владимир Зеленский пообщался с людьми из восточных и южных регионов страны, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Также мы писали, что сделать УЗИ и кардиограмму, а также получить консультацию терапевта — и все это абсолютно бесплатно для вынужденных переселенцев, проживающих в Одессе и регионе. Проект оказания медицинской помощи начал работу с начала ноября.

Добавим, что Одесса продолжает помогать эвакуированным украинцам из сектора Газа. В настоящее время в центре помощи находятся 19 человек, которым предоставляется вся необходимая помощь.