Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе открыли центр для внутренне перемещенных лиц — где именно arrow

В Одессе открыли центр для внутренне перемещенных лиц — где именно

16 декабря 2023 16:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе открыли центр для внутренне перемещенных лиц — где именно
Центр социально психологической поддержки для внутренне перемещенных лиц. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Центр социально-психологической поддержки для внутренне перемещенных лиц был открыт в Одессе. Объект готов принять до 150 человек.

Об этом говорится на сайте Одесского городского совета.

Читайте также:

Известно, что он располагается в одном из коммунальных помещений. Здание прошло полный комплекс работ как внутренних, так и внешних. Для комфортного пребывания комнаты обустроили мебелью. Преимущество при размещении в Центре предоставляется тем, у кого нет возможности снимать жилье, — малообеспеченным, пенсионерам и многодетным семьям.

В мэрии отметили, что с начала полномасштабного вторжения более 85 тысяч зарегистрированы как переселенцы в городе.

Напомним, во время рабочего визита в Одесскую область президент Украины посетил областной центр помощи переселенцам. Владимир Зеленский пообщался с людьми из восточных и южных регионов страны, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Также мы писали, что сделать УЗИ и кардиограмму, а также получить консультацию терапевта — и все это абсолютно бесплатно для вынужденных переселенцев, проживающих в Одессе и регионе. Проект оказания медицинской помощи начал работу с начала ноября.

Добавим, что Одесса продолжает помогать эвакуированным украинцам из сектора Газа. В настоящее время в центре помощи находятся 19 человек, которым предоставляется вся необходимая помощь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме