В Одессе разоблачили подпольное казино

Подпольное игровое заведение в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе будут судить 8 участников преступной группы. Обвиняемые организовали работу сети подпольных игорных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации прокуратуры, более года в Одессе функционировала незаконная игровая сеть в разных районах города под видом предоставления услуг по доступу в Интернет.

Детали схемы

Игроки допускались в помещение для игр только после звонка администратору. В целях конспирации незаконного бизнеса помещения игорных заведений были обустроены камерами видеонаблюдения, а для координации своих действий сообщники поддерживали связь через специально приобретенные "администраторские" мобильные телефоны.

Известно, что правоохранители провели обыски в более чем 20 точках города, офисных и складских помещениях.

Задержаны в подпольном заведении. Фото: Одесская областная прокуратура

Места для игроков. Фото: Одесская областная прокуратура

Что обнаружили при обысках

более 2 000 единиц компьютерной и другой техники - мониторы, системные блоки, серверы, маршрутизаторы, видеорегистраторы,

устройства для печати чеков,

жесткие диски,

черновую документацию и наличные деньги.

Удалена документация. Фото: Одесская областная прокуратура

Изъята техника. Фото: Одесская областная прокуратура

Комната наблюдения. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Всем задержанным сообщили о подозрении по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Это наказание предусматривает штраф до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) приостановили незаконную деятельность сети подпольных покер-клубов в Киеве и Одессе. По адресам размещения покерных клубов и местам жительства подозреваемых было проведено пять обысков.