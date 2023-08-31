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В Одессе разоблачили подпольную сеть игровых заведений: детали

31 августа 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили подпольное казино
Подпольное игровое заведение в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будут судить 8 участников преступной группы. Обвиняемые организовали работу сети подпольных игорных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации прокуратуры, более года в Одессе функционировала незаконная игровая сеть в разных районах города под видом предоставления услуг по доступу в Интернет.

Детали схемы

Игроки допускались в помещение для игр только после звонка администратору. В целях конспирации незаконного бизнеса помещения игорных заведений были обустроены камерами видеонаблюдения, а для координации своих действий сообщники поддерживали связь через специально приобретенные "администраторские" мобильные телефоны.

Известно, что правоохранители провели обыски в более чем 20 точках города, офисных и складских помещениях.

Задержаны в подпольном заведении. Фото: Одесская областная прокуратура
Места для игроков. Фото: Одесская областная прокуратура

Что обнаружили при обысках

  • более 2 000 единиц компьютерной и другой техники - мониторы, системные блоки, серверы, маршрутизаторы, видеорегистраторы,
  • устройства для печати чеков,
  • жесткие диски,
  • черновую документацию и наличные деньги.
Удалена документация. Фото: Одесская областная прокуратура
Изъята техника. Фото: Одесская областная прокуратура
Комната наблюдения. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Всем задержанным сообщили о подозрении по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Это наказание предусматривает штраф до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) приостановили незаконную деятельность сети подпольных покер-клубов в Киеве и Одессе. По адресам размещения покерных клубов и местам жительства подозреваемых было проведено пять обысков.

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