В Одессе разоблачили подпольное казино

В Одессе разоблачили подпольную сеть игровых заведений: детали
В Одессе будут судить 8 участников преступной группы. Обвиняемые организовали работу сети подпольных игорных заведений.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
По информации прокуратуры, более года в Одессе функционировала незаконная игровая сеть в разных районах города под видом предоставления услуг по доступу в Интернет.
Детали схемы
Игроки допускались в помещение для игр только после звонка администратору. В целях конспирации незаконного бизнеса помещения игорных заведений были обустроены камерами видеонаблюдения, а для координации своих действий сообщники поддерживали связь через специально приобретенные "администраторские" мобильные телефоны.
Известно, что правоохранители провели обыски в более чем 20 точках города, офисных и складских помещениях.
Что обнаружили при обысках
- более 2 000 единиц компьютерной и другой техники - мониторы, системные блоки, серверы, маршрутизаторы, видеорегистраторы,
- устройства для печати чеков,
- жесткие диски,
- черновую документацию и наличные деньги.
Какое наказание грозит
Всем задержанным сообщили о подозрении по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Это наказание предусматривает штраф до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.
Напомним, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) приостановили незаконную деятельность сети подпольных покер-клубов в Киеве и Одессе. По адресам размещения покерных клубов и местам жительства подозреваемых было проведено пять обысков.