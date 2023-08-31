В Одесі викрили підпільне казино

Підпільний гральний заклад в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть 8 учасників злочинної групи. Обвинувачені організували роботу мережі підпільних гральних закладів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

За інформацією прокуратури, понад рік в Одесі функціонувала незаконна гральна мережа у різних районах міста під виглядом надання послуг із доступу до Інтернету.

Деталі схеми

Гравці допускались у приміщення для ігор лише після дзвінка адміністратору. З метою конспірації незаконного бізнесу приміщення гральних закладів були облаштовані камерами відеоспостереження, а для координації своїх дій спільники підтримували зв’язок через спеціально придбані "адміністраторські" мобільні телефони.

Наразі відомо, що правоохоронці провели обшуки у понад 20 точках міста, офісних та складських приміщеннях.

Затримані у підпільному закладі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Місця для гравців. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що виявили при обшуках

понад 2 000 одиниць комп’ютерної та іншої техніки — монітори, системні блоки, сервери, маршрутизатори, відеореєстратори,

пристрої для друкування чеків,

жорсткі диски,

чорнову документацію та готівку.

Вилучена документація. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вилучена техніка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Кімната спостереження. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Усім затриманим повідомили про підозру за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України). Це покарання передбачає штраф до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів з позбавленням права займатися певною діяльністю строком на три роки.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинили незаконну діяльність мережі підпільних покер-клубів у Києві та Одесі. За адресами розміщення покерних клубів та місцями проживання підозрюваних було проведено п'ять обшуків.