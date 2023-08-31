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В Одесі викрили підпільну мережу ігрових закладів: деталі

31 серпня 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі викрили підпільне казино
Підпільний гральний заклад в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть 8 учасників злочинної групи. Обвинувачені організували роботу мережі підпільних гральних закладів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За інформацією прокуратури, понад рік в Одесі функціонувала незаконна гральна мережа у різних районах міста під виглядом надання послуг із доступу до Інтернету.

Деталі схеми

Гравці допускались у приміщення для ігор лише після дзвінка адміністратору. З метою конспірації незаконного бізнесу приміщення гральних закладів були облаштовані камерами відеоспостереження, а для координації своїх дій спільники підтримували зв’язок через спеціально придбані "адміністраторські" мобільні телефони.

Наразі відомо, що правоохоронці провели обшуки у понад 20 точках міста, офісних та складських приміщеннях. 

Затримані у підпільному закладі. Фото: Одеська обласна прокуратура 
Місця для гравців. Фото: Одеська обласна прокуратура 

Що виявили при обшуках

  • понад 2 000 одиниць комп’ютерної та іншої техніки — монітори, системні блоки, сервери, маршрутизатори, відеореєстратори,
  • пристрої для друкування чеків,
  • жорсткі диски,
  • чорнову документацію та готівку.
Вилучена документація. Фото: Одеська обласна прокуратура 
Вилучена техніка. Фото: Одеська обласна прокуратура 
Кімната спостереження. Фото: Одеська обласна прокуратура 

Яке покарання загрожує

Усім затриманим повідомили про підозру за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України). Це покарання передбачає штраф до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів з позбавленням права займатися певною діяльністю строком на три роки.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинили незаконну діяльність мережі підпільних покер-клубів у Києві та Одесі. За адресами розміщення покерних клубів та місцями проживання підозрюваних було проведено п'ять обшуків.

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