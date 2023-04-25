В Одессе разоблачили троих мужчин в наркопреступлениях

Упаковка с запрещенным препаратом. Фото: pixabay

В Одессе разоблачили троих мужчин, подозреваемых в наркопреступлениях. Правонарушители хранили для собственного употребления запрещенные препараты.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 33-летнего одессита остановили в Киевском районе города с пакетом синтетического наркотика — PVP, а 47-летнего горожанина задержали с несколькими свертками метадона на Балковской. Оба мужчины приобрели вещества в интернете и забрали в тайниках.

Еще один житель Одессы хранил у себя дома амфетамин. Правоохранители изъяли у правонарушителя свертки с незаконным веществом и установили, что он приобрел их через канал в одном из мессенджеров, перечислив деньги на электронный кошелек.

Какое наказание грозит

Двум мужчинам сообщили о подозрении ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Также полицейские отмечают, что у третьего правонарушителя обнаружена непогашенная судимость, поэтому ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, продававший наркотические вещества в городе. Правонарушитель пытался расширить "клиентскую базу" на военнослужащих.