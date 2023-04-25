В Одесі викрили трьох чоловіків у наркозлочинах

Пакунок із забороненим препаратом. Фото: pixabay

В Одесі викрили трьох чоловіків, яких підозрюють у наркозлочинах. Правопорушники зберігали для власного вживання заборонені препарати.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 33-річного одесита зупинили у Київському районі міста з пакунком синтетичного наркотику — PVP, а 47-річного містянина затримали з кількома згортками метадону на Балківській. Обидва чоловіки придбали речовини в інтернеті і забрали у схованках.

Ще один житель Одеси зберігав у себе вдома амфетамін. Правоохоронці вилучили у правопорушника пакунки із незаконною речовиною та встановили, що він придбав їх через канал в одному з месенджерів, перерахувавши гроші на електронний гаманець.

Яке покарання загрожує

Двом чоловікам повідомили про підозру ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі строком до трьох років. Також поліцейські зазначають, що в третього правопорушника виявили непогашену судимість, тому йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовини у місті. Правопорушник намагався розширити "клієнтську базу" на військовослужбовців.