Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі викрили трьох чоловіків у наркозлочинах: яке покарання загрожує arrow

В Одесі викрили трьох чоловіків у наркозлочинах: яке покарання загрожує

25 квітня 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі викрили трьох чоловіків у наркозлочинах
Пакунок із забороненим препаратом. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили трьох чоловіків, яких підозрюють у наркозлочинах. Правопорушники зберігали для власного вживання заборонені препарати. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, 33-річного одесита зупинили у Київському районі міста з пакунком синтетичного наркотику — PVP, а 47-річного містянина затримали з кількома згортками метадону на Балківській. Обидва чоловіки придбали речовини в інтернеті і забрали у схованках. 

Ще один житель Одеси зберігав у себе вдома амфетамін. Правоохоронці вилучили у правопорушника пакунки із незаконною речовиною та встановили, що він придбав їх через канал в одному з месенджерів, перерахувавши гроші на електронний гаманець.

Яке покарання загрожує

Двом чоловікам повідомили про підозру ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі строком до трьох років. Також поліцейські зазначають, що в третього правопорушника виявили непогашену судимість, тому йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі. Наразі слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовини у місті. Правопорушник намагався розширити "клієнтську базу" на військовослужбовців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB