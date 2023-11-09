В Одессе вынесли приговор экс-чиновнице налоговой
Сегодня, 9 ноября, в Одессе вынесли приговор бывшей руководительнице региональной налоговой службы. Экс-чиновницу подозревают в получении взятки в 25 тысяч долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По информации ведомства, женщина в сговоре со своим заместителем наладила схему беспрепятственного ввоза импортных товаров через границу.
Какой приговор вынес суд
Обоим чиновникам вынесли приговор по ч. 3 с. 336 Уголовного кодекса Украины. По состоянию на сейчас руководительницу засудили на 6 лет, а ее заместителя — на 5 лет с лишением права занимать соответствующие должности в течение 5 лет.
Погорели на взятках
Напомним, детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.
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