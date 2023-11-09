В Одессе вынесли приговор экс-чиновнице налоговой

Судья выносит приговор. Фото: pixabay

Сегодня, 9 ноября, в Одессе вынесли приговор бывшей руководительнице региональной налоговой службы. Экс-чиновницу подозревают в получении взятки в 25 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Какой приговор вынес суд

Обоим чиновникам вынесли приговор по ч. 3 с. 336 Уголовного кодекса Украины. По состоянию на сейчас руководительницу засудили на 6 лет, а ее заместителя — на 5 лет с лишением права занимать соответствующие должности в течение 5 лет.

Погорели на взятках

Напомним, детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.

Также мы писали, что Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.