В Одесі винесли вирок експосадовиці податкової
Сьогодні, 9 листопада, в Одесі винесли вирок колишній керівниці регіональної податкової служби. Ексчиновницю підозрюють в отриманні хабаря у 25 тисяч доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За інформацією відомства, жінка у змові зі своїм заступником налаштувала схему безперешкодного ввозу імпортних товарів через кордон.
Який вирок виніс суд
Обом посадовцям винесли вирок за ч. 3 с. 336 Кримінального кодексу України. Наразі керівницю увʼязнено на 6 років, а її заступника — на 5 років з позбавленням права обіймати відповідні посади протягом 5 років.
Погоріли на хабарях
Нагадаємо, детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.
Також ми писали, що Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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