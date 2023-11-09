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В Одесі винесли вирок експосадовиці податкової

9 листопада 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі винесли вирок експосадовиці податкової
Суддя виносить вирок. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 листопада, в Одесі винесли вирок колишній керівниці регіональної податкової служби. Ексчиновницю підозрюють в отриманні хабаря у 25 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Який вирок виніс суд

Обом посадовцям винесли вирок за ч. 3 с. 336 Кримінального кодексу України. Наразі керівницю увʼязнено на 6 років, а її заступника — на 5 років з позбавленням права обіймати відповідні посади протягом 5 років. 

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.

Також ми писали, що Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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