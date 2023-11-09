В Одесі винесли вирок експосадовиці податкової

Суддя виносить вирок. Фото: pixabay

Сьогодні, 9 листопада, в Одесі винесли вирок колишній керівниці регіональної податкової служби. Ексчиновницю підозрюють в отриманні хабаря у 25 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Який вирок виніс суд

Обом посадовцям винесли вирок за ч. 3 с. 336 Кримінального кодексу України. Наразі керівницю увʼязнено на 6 років, а її заступника — на 5 років з позбавленням права обіймати відповідні посади протягом 5 років.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.

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