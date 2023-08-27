В Одессе вынесли приговор эксревизорке за получение взятки

Передача неправомерной выгоды. Фото: pixabay

В Одессе вынесли приговор бывшему ревизору. Сотрудница Госаудитслужбы была задержана при получении взятки за свои услуги.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского районного суда г. Одессы.

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Женщина работала в должности главного государственного финансового инспектора отдела Южного офиса. В 2022 году она проводила аудит выполнения бюджетных программ департаментом экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета.

По ее руководству, на строительстве первого городского центра дрессировки собак было обнаружено завышение подрядчиком стоимости выполненных работ на сумму 89 тыс. гривен. Эти средства обвинены от руководителя ООО "СМУ №533" за то, чтобы не указывать реальную сумму в смете.

Какой приговор вынес суд

Суд назначил наказание — 68 тыс. гривен штрафа по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Первоначально обвиняемой грозило от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.