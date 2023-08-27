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В Одесі винесли вирок ексревізорці за отримання хабаря: яке покарання

27 серпня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі винесли вирок ексревізорці за отримання хабаря
Передача неправомірної вигоди. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі винесли вирок колишній ревізорці. Співробітниця Держаудитслужби була затримана під час отримання хабаря за свої послуги.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського районного суду м. Одеси.

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Жінка працювала на посаді головного державного фінансового інспектора відділу Південного офісу. У 2022 році вона проводила аудит виконання бюджетних програм департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

За її керівництва, на будівництві першого міського центру дресирування собак було виявлено завищення підрядником вартості виконаних робіт на суму 89 тис. гривень. Ці кошти обвинувачена від керівника ТОВ "СМУ №533" за те, аби не вказувати реальну суму кошторису. 

Який вирок виніс суд

Суд призначив покарання — 68 тис. гривень штрафу за ч. 3 ст. 368 КК України. Початково обвинуваченій загрожувало від 5 до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин. За даними слідства, командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.

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