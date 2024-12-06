Одесская мэрия проведет соцопрос за 30 тысяч

Социологический опрос. Фото: иллюстративное/opinionua.com

Одесский горсовет выделил из бюджета деньги на проведение соцопроса среди молодежи. По мнению чиновников, это должно способствовать развитию украинского языка в городе.

Об этом говорится в распоряжении городского головы, опубликованном на сайте мэрии.

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Согласно документу, в Одессе должны провести социологические исследования среди молодежи и других аудиторий на тему языково-культурной идентификации. Это происходит в рамках городской программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни.

На проведение соцопроса город выделит 30 тыс. грн. Большая часть этой суммы — 23 тыс. грн — пойдет на изготовление печатной продукции. Еще 6 тыс. грн потратят на услуги по организации и проведению исследований. На остальные (1 тыс. грн) накупят бейджи для участников опроса.

Напомним, управление рекламы в Одессе просит из бюджета 2,4 млн грн на создание собственной "горячей линии". А Николаевский горсовет потратит 7,7 млн. грн на сюжеты о себе на телевидении и в интернете.