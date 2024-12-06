Одеська мерія проведе соцопитування за 30 тисяч

Соціологічне опитування. Фото: ілюстративне/opinionua.com

Одеська міськрада виділила з бюджету гроші на проведення соцопитування серед молоді. На думку чиновників, це має сприяти розвитку української мови у місті.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови, опублікованому на сайті мерії.

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Згідно з документом, в Одесі мають провести соціологічні дослідження серед молоді та інших аудиторій на тему мовно-культурної ідентифікації. Це відбувається у рамках міської програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

На проведення соцопитування місто виділить 30 тис. грн. Більша частина цієї суми — 23 тис. грн — піде на виготовлення друкованої продукції. Ще 6 тис. грн витратять на послуги з організації та проведення досліджень. На решту (1 тис. грн) накуплять бейджів для учасників опитування.

Нагадаємо, управління реклами в Одесі просить з бюджету 2,4 млн грн на створення власної "гарячої лінії". А Миколаївська міськрада витратить 7,7 млн грн на сюжети про себе на телебаченні та в інтернеті.