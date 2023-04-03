В Одессе владелец гостиницы пытается самовольно построить пристройку

Строительные работы выполняются на участке, принадлежащем горсовету

Владелец гостиницы, расположенной в Аркадии, пытается без разрешительных документов построить пристройку. Участок, на котором выполняются строительные работы, принадлежит городскому совету.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

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"Владельцем здания гостиницы "Виктория", расположенной на ул. Генуэзской, 24-А — ООО "МАКАО" — самочинно выполняются строительные работы на земельном участке, который принадлежит территориальной общине г. Одессы. С тыльной стороны здания вырыт котлован глубиной около 5 метров, проводится строительство трехуровневой монолитной железобетонной пристройки", — сообщили в Одесском городском совете.

Городское Управление ГАСК направило письма в прокуратуру, юридический департамент Одесского городского совета, а также Нацполицию, чтобы как можно быстрее были приняты дальнейшие меры реагирования с целью освобождения самовольно занятого земельного участка и снесения самовольно построенного объекта.

Напомним, это не первый случай, когда владелец гостиницы самочинно пытается приступить к строительству. Вместо реконструкции гостиницы "Виктория" мог появиться новый небоскреб. На улице Генуэзской, 24 хотели построить 24-этажку.