В Одесі власник готелю намагається самовільно звести прибудову

Будівельні роботи виконуються на ділянці, яка належить міськраді

Власник готелю, що розташований в Аркадії, намагається без дозвільних документів звести прибудову. Ділянка, на якій виконуються будівельні роботи, належить міській раді.

Про це повідомляють в Одеській міській раді.

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"Власником будівлі готелю "Вікторія", що розташований на вул. Генуезькій, 24-А — ТОВ "МАКАО" — самочинно виконуються будівельні роботи на земельній ділянці, яка належить територіальній громаді м. Одеси. З тильної сторони будівлі виритий котлован глибиною близько 5 метрів, проводиться будівництво трирівневої монолітної залізобетонної прибудови",— повідомили в Одеській міській раді.

Міське Управління ДАБК направило листи до прокуратури, юридичного департаменту Одеської міської ради, а також Нацполіції, аби якнайшвидше було вжито подальших заходів реагування з метою звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та знесення самочинно збудованого об’єкта.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли власник готелю самочинно намагається розпочати будівництво. Замість реконструкції готелю "Вікторія" міг з’явитись новий хмарочос. На вулиці Генуезькій, 24-а хотіли побудувати 24-поверхівку.