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В Одессе водитель установил антирекорд по количеству алкоголя в крови

3 августа 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе водитель установил антирекорд по количеству алкоголя в крови
Водитель пьет за рулем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчерашние сутки полицейские остановили 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 14 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2,75 промилле — это почти в 14 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водителей с содержанием алкоголя 2,44 промилле, 1,94 и 1,60 промилле, что больше нормы в 12, 10 и 8 раз соответственно.

Результаты алкотеста. Фото: Патрульная полиция
Результаты алкотеста. Фото: Патрульная полиция

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП из-за пьяных водителей

Иностранец, в прошлом году повлекший смертельное ДТП в Беляевке, где погиб отец с 12-летним сыном, получил приговор от суда. Прокуроры смогли доказать вину подозреваемого.

На автодороге Одесса — Рени произошло авто происшествие из-за опрометчивого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на водительский стаж и технические бумаги для автомобиля. Инцидент привел к госпитализации одного из участников и оказанию медицинской помощи еще двоим.

На автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

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