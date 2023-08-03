В Одесі водій встановив антирекорд за кількістю алкоголю в крові

Водій п'є за кермом. Фото: google

За вчорашню добу поліцейські зупинили 8 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 14 разів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,75 проміле — це майже в 14 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 2,44 проміле, 1,94 та 1,60 проміле, що більше норми в 12, 10 та 8 рази відповідно.

Результати алкотесту. Фото: Патрульна поліція

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

ДТП через п’яних водіїв

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