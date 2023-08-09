В Одессе водитель установил антирекорд по количеству алкоголя в крови

Водитель пьет за рулем. Фото: google

За вчерашние сутки полицейские остановили 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 13 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2,60 промилле — это почти в 13 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водителей с содержанием алкоголя 1,96 промилле, 1,82 и 1,60 промилле, что больше нормы в 10, 9 и 8 раз соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП из-за пьяных водителей

Иностранец, в прошлом году повлекший смертельное ДТП в Беляевке, где погиб отец с 12-летним сыном, получил приговор от суда. Прокуроры смогли доказать вину подозреваемого.

На автодороге Одесса — Рени произошло автопроисшествие из-за опрометчивого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на водительский стаж и технические бумаги для автомобиля. Инцидент привел к госпитализации одного из участников и оказанию медицинской помощи еще двоим.

На автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.