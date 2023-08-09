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В Одесі водій встановив антирекорд за кількістю алкоголю в крові

9 серпня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі водій встановив антирекорд за кількістю алкоголю в крові
Водій п'є за кермом. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчорашню добу поліцейські зупинили 10 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 13 разів. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,60 проміле — це майже в 13 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 1,96 проміле, 1,82 та 1,60 проміле, що більше норми в 10, 9 та 8 разів відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік. 

ДТП через п’яних водіїв

Іноземець, який минулого року спричинив смертельну ДТП в Біляївці, де загинув батько з 12-річним сином, отримав вирок від суду. Прокурори змогли довести вину підозрюваного.

На автодорозі Одеса — Рені сталася автопригода через необачного водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав документів на водійський стаж та технічні папери для автомобіля. Інцидент призвів до госпіталізації одного з учасників та надання медичної допомоги ще двом.

На автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто. 

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